Какая погода ожидает нас на этой рабочей неделе?

·2·Узбекистан
Какая погода ожидает нас на этой рабочей неделе?

В течение текущей рабочей недели на территории Узбекистана ожидается резкое изменение погоды, кратковременные дожди, сильный ветер и пыльные бури. На основе данных, опубликованных агентством «Узгидромет», мы представляем прогноз метеорологической ситуации в нашей стране на предстоящую неделю и ее анализ.

Карта осадков по регионам

В первые дни недели в ряде областей республики будет преобладать нестабильная погода.

  • 9 июня (вторник): В отдельных местах Ташкентской области и Ферганской долины (Андижан, Наманган, Фергана) ожидаются кратковременные дожди с грозой. Также ночью и утром этого дня возможны небольшие осадки в отдельных районах Кашкадарьинской и Самаркандской областей.

  • 10–12 июня (среда–пятница): Во второй половине рабочей недели на большей части республики прояснится, ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Лишь в областях Ферганской долины могут сохраниться кратковременные дожди и грозы местного характера.

Пыльные бури и усиление ветра: капризы природы

На этой неделе населению и водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах. По всей республике прогнозируется усиление скорости ветра с обычных 7–12 м/с до 13–18 м/с. Наиболее опасная ситуация ожидается в пустынных районах, где скорость ветра иногда достигает 20–22 м/с. Из-за сильного ветра во многих местах республики ожидается запыленность воздуха.

Температура воздуха сохранится на уровне умеренного тепла, характерного для первой декады лета: днем в основных регионах +32...+37 градусов, в южных областях (Сурхандарья и Кашкадарья) — до +39 градусов.

Опасность в горных районах: высокая вероятность селей

Синоптики серьезно предупреждают граждан, проживающих в предгорных и горных районах, а также планирующих там отдых. С 8 по 12 июня в горах регулярно будут идти кратковременные дожди, наблюдаться грозы и ливни.

Важное предупреждение: Из-за сильных осадков в горах существует риск возникновения селей и паводков местного характера. Рекомендуется соблюдать меры безопасности при движении по горным дорогам.

Какая погода будет в столице?

В городе Ташкенте также ожидается некоторая изменчивость погоды в течение недели:

Дата

Дневная температура

Ночная температура

Вероятность осадков

8 июня

+35...+37 °К

+21...+23 °К

Осадков не ожидается

9 июня

+33...+35 °К

+21...+23 °К

Небольшие кратковременные дожди, гроза

10–12 июня

+33...+35 °К

+21...+23 °К

Осадков не ожидается

Скорость ветра в столице составит в основном 3–8 м/с, но временами будет усиливаться до 10–12 м/с, что может привести к запыленности воздуха в отдельных районах и на улицах города. В периоды усиления ветра не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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