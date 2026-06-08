Утверждены новые меры по обеспечению честности в судах

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией новых предложений по борьбе с коррупцией и усилению контроля в судебной системе.

Сегодня важной задачей считается обеспечение добросовестной деятельности не только судей, но и около 4,8 тысяч сотрудников аппарата, работающих в судах. С этой целью в системе планируется внедрить следующие новшества:

Создается новая служба контроля: Будет создана специальная служба комплаенс-контроля, непосредственно подчиняющаяся председателю Верховного суда. Ее инспекторы будут работать также в территориальных судах, предотвращая нарушения закона и конфликты интересов.

Внедряется система электронного декларирования: Запускается электронная система, автоматически анализирующая доходы и имущество судей и сотрудников судов. Рабочие процессы с высоким риском коррупции будут полностью цифровизированы.

Распределение дел станет прозрачным: Совершенствуется программа автоматического распределения судебных дел между судьями. Это снизит влияние человеческого фактора и обеспечит справедливость.

Обновляется порядок приема на работу: Сотрудники судебного аппарата будут приниматься на работу только на основе открытого конкурса, с оценкой их знаний и добросовестности. До конца 2026 года во всей системе будет проведена специальная проверка (диагностика) на устойчивость к коррупции.

Ограничения и новая форменная одежда: Сотрудникам судов запрещается открывать счета за рубежом и заниматься предпринимательской деятельностью. Также для повышения их ответственности и культуры вводится специальная форменная одежда.

Глава государства, подчеркнув, что обеспечение справедливости и прозрачности в судах повышает доверие народа к государству, дал поручения по тщательной проработке данной системы.