Возможность работы во Франции: предлагается зарплата 1650 евро

·17·Узбекистан
Возможность работы во Франции: предлагается зарплата 1650 евро

Агентство по внешней трудовой миграции сообщило о наборе сотрудников на сезонные сельскохозяйственные работы во Франции. В рамках новой программы граждане Узбекистана будут привлечены к выращиванию и сбору фруктов и овощей в регионах Мен и Луара, а также Рона.

Сообщается, что работы на фруктовых полях начнутся 17 августа, а сезон в овощеводческих хозяйствах стартует с 1 октября. От кандидатов требуется возраст от 25 до 45 лет, отсутствие судимости, владение французским языком на разговорном уровне и опыт работы в сельском хозяйстве не менее трех лет. В отборе могут участвовать как мужчины, так и женщины.

Для участников программы установлена заработная плата в размере 1650 евро в месяц. Часть расходов, связанных с визой, авиабилетами, проживанием и питанием, покрывается кандидатом. При этом предусмотрен возврат части средств, затраченных на визу и авиабилеты, Агентством по миграции после трудоустройства.

Кандидаты будут отобраны путем онлайн-собеседования с участием представителей работодателя. Заявки принимаются через платформу «Ксориджда иш» до 20 июня.

ФранцияАгентство по миграцииМен и ЛуараРонаРабота за рубежом
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узгидромет предупредил о дождях 13–15 июняУзгидромет предупредил о дождях 13–15 июняСегодня, 15:53В выходные ожидается жара до 42 градусовВ выходные ожидается жара до 42 градусовСегодня, 15:40Правда ли, что почти все население Узбекистана пользуется телефоном?Правда ли, что почти все население Узбекистана пользуется телефоном?Сегодня, 12:41Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?Сегодня, 12:32Ожидаются сильные дожди: важное предупреждение для населенияОжидаются сильные дожди: важное предупреждение для населенияСегодня, 08:14Какова разница в стоимости аренды жилья между районами Ташкента?Какова разница в стоимости аренды жилья между районами Ташкента?Сегодня, 08:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
Внимание! Объявлены Курбан-хайит и дополнительные выходные дни
Внимание! Объявлены Курбан-хайит и дополнительные выходные дни