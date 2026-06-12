Возможность работы во Франции: предлагается зарплата 1650 евро

Агентство по внешней трудовой миграции сообщило о наборе сотрудников на сезонные сельскохозяйственные работы во Франции. В рамках новой программы граждане Узбекистана будут привлечены к выращиванию и сбору фруктов и овощей в регионах Мен и Луара, а также Рона.

Сообщается, что работы на фруктовых полях начнутся 17 августа, а сезон в овощеводческих хозяйствах стартует с 1 октября. От кандидатов требуется возраст от 25 до 45 лет, отсутствие судимости, владение французским языком на разговорном уровне и опыт работы в сельском хозяйстве не менее трех лет. В отборе могут участвовать как мужчины, так и женщины.

Для участников программы установлена заработная плата в размере 1650 евро в месяц. Часть расходов, связанных с визой, авиабилетами, проживанием и питанием, покрывается кандидатом. При этом предусмотрен возврат части средств, затраченных на визу и авиабилеты, Агентством по миграции после трудоустройства.

Кандидаты будут отобраны путем онлайн-собеседования с участием представителей работодателя. Заявки принимаются через платформу «Ксориджда иш» до 20 июня.