Принимается закон об ужесточении наказаний для коррупционеров

·23·Узбекистан
Принимается закон об ужесточении наказаний для коррупционеров

В нашей стране ведется решительная и бескомпромиссная борьба с коррупцией и взяточничеством, которые являются врагами развития. В целях обеспечения справедливости и прозрачности в государственном и общественном управлении в уголовное законодательство вносятся важные и исторические изменения. Сегодня, 13 июня, на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сенаторы единогласно одобрили новый законопроект, предусматривающий беспрецедентное ужесточение мер наказания за коррупционные деяния. Отныне строго установлено, что верховенство закона будет неукоснительно применяться к тем, кто погряз в коррупции.

С вступлением в силу этого закона в Уголовный кодекс впервые официально введен совершенно новый термин «коррупционные преступления» и сформирован четкий перечень деяний, относящихся к этой категории. Это полностью устранит различные неясности в судебных и следственных процессах.

Взяточники не выйдут из тюрьмы досрочно!

Одним из самых громких и строгих ограничений в новом законодательстве стали меры в отношении лиц, получавших взятки, дававших их, а также выполнявших роль посредников в этой преступной цепи. Теперь институт условно-досрочного освобождения (УДО) от отбывания наказания к лицам, осужденным за эти преступления, применяться не будет. То есть лица, совершившие коррупционные действия, будут обязаны полностью отбыть назначенный судом срок наказания за решеткой.

Также деяние, связанное с совершением мошенничества с использованием служебного положения, перенесено из части 3 статьи 168 Уголовного кодекса в более тяжкую часть 4. Это означает, что если раньше максимальное наказание за это преступление составляло до 8 лет лишения свободы, то теперь виновные могут быть отправлены за решетку на срок до 10 лет. могут.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с наиболее важными направлениями этого закона, одобренного Сенатом, и внесенными изменениями:

Вид преступления и изменения

Как было раньше?

Порядок по новому закону

Изменения в системе контроля

Сферы с ужесточенными санкциями

Получение, дача взятки и посредничество

Была возможность досрочного освобождения

Условно-досрочное освобождение (УДО) запрещено

Функция комплаенс-контроля Счетной палаты отменена

Государственные закупки и бюджетная система

Мошенничество с использованием служебного положения

Максимум до 8 лет лишения свободы

Теперь до 10 лет лишения свободы

Предотвращено дублирование функций в госуправлении

Подкуп служащего частной (негосударственной) организации

Подкуп служащих и критерий «корыстных побуждений»

Законом значительно усилена ответственность не только в государственном секторе, но и за преступление, связанное с подкупом служащих негосударственных (частных) организаций за деньги или материальные блага. В ряд статей Уголовного кодекса в качестве нового квалифицирующего признака, отягчающего наказание, введено совершение деяния из «корыстных побуждений».

Кроме того, в Кодексе об административной ответственности еще более ужесточены меры административного наказания за нарушения, связанные с осуществлением государственных закупок и хищением средств бюджетной системы.

Мнение сенаторов: По словам представителей народа, внедрение этих новых правовых механизмов послужит обеспечению неотвратимости наказания за преступления в нашей стране, пресечению хищений государственных средств, а также дальнейшему повышению авторитета Узбекистана на международной арене.

Следите за самыми актуальными и достоверными новостями о решительной борьбе с коррупцией в нашей стране, последними громкими изменениями в законодательстве, решениями Сената и событиями нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанОлий МажлисСенатУголовный кодекс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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