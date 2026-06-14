Грозит ли нашествие саранчи? Ответ МЧС

·0·Узбекистан
Грозит ли нашествие саранчи? Ответ МЧС

В последние дни в социальных сетях активно обсуждаются видеоролики, демонстрирующие массовое распространение саранчи в западных регионах Узбекистана. Министерство по чрезвычайным ситуациям выступило с официальным заявлением по данному поводу.

По данным министерства, нашествие саранчи, наблюдаемое в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Хорезмской областях, не является чрезвычайной ситуацией. Это ежегодный сезонный процесс, связанный с миграцией насекомых из одного региона в другой.

Отмечается, что ситуация носит локальный характер, и на данный момент не зафиксировано ущерба сельскохозяйственным культурам или другой продукции.

В МЧС сообщили, что ситуация с саранчой находится под постоянным мониторингом и полным контролем. Поэтому причин для беспокойства среди населения нет.

Сотрудники в защитной одежде проводят дезинфекцию полей с помощью специальных распылителей.

Кроме того, ежегодные работы по борьбе с саранчой проводятся совместно МЧС, Агентством по карантину и защите растений и другими ответственными организациями. До начала и во время сезона в регионах проводятся специальные химические обработки для предотвращения распространения вредителей.

Специалисты подчеркивают, что ситуация стабильна, и призывают население доверять официальным источникам, а не непроверенным сообщениям.

УзбекистанМЧССаранчаСельское хозяйствоЭкология
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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