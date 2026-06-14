Студентам с сертификатами предоставляются льготы при переводе обучения

·8·Узбекистан
Студентам с сертификатами предоставляются льготы при переводе обучения

Согласно постановлению правительства, вводится новый порядок для студентов, желающих перевестись из зарубежных и негосударственных вузов в государственные высшие учебные заведения.

Теперь студенты, имеющие национальные или международные сертификаты, могут получить дифференцированные или максимальные баллы на экзаменах.

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Заявка может быть отклонена, если документы предоставлены не в полном объеме, введены неверные данные или установленная оплата не произведена вовремя.

За пользование государственной услугой взимается плата в размере 50% от БРВ.

УзбекистанОбразованиеПеревод обученияСертификатыВузы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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