На авторынке Сергели запущена цифровая система
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На авторынке по продаже подержанных транспортных средств в Сергели внедрены системы цифрового контроля и управления.
В целях усиления безопасности, обеспечения порядка и прозрачности процессов на территории рынка установлено более 600 камер видеонаблюдения.
Также была запущена система распознавания лиц. Это расширило возможности контроля за движением лиц, входящих и выходящих с рынка.
Кроме того, на рынке налажена работа автоматизированных контрольно-пропускных пунктов.
Для удобства водителей и покупателей внедрена система электронной парковки.
Применены цифровые решения для мониторинга и управления торговыми точками, приняты меры по организации деятельности рынка на современном уровне.
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