На авторынке Сергели запущена цифровая система

На авторынке по продаже подержанных транспортных средств в Сергели внедрены системы цифрового контроля и управления.

В целях усиления безопасности, обеспечения порядка и прозрачности процессов на территории рынка установлено более 600 камер видеонаблюдения.

Также была запущена система распознавания лиц. Это расширило возможности контроля за движением лиц, входящих и выходящих с рынка.

Кроме того, на рынке налажена работа автоматизированных контрольно-пропускных пунктов.

Для удобства водителей и покупателей внедрена система электронной парковки.

Применены цифровые решения для мониторинга и управления торговыми точками, приняты меры по организации деятельности рынка на современном уровне.