В девяти областях объявлена угроза селей

Из-за ожидаемых дождей 16–19 июня текущего года в предгорных и горных районах республики возможны селевые паводки.

Угроза касается ряда районов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

В Кашкадарьинской области риск схода селей существует в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах.

В Сурхандарье опасность сохраняется в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском и Музрабатском районах.

Также селевые паводки возможны в горных и предгорных районах Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

В некоторых регионах республики возможен сбор дождевых вод, что может привести к подтоплению отдельных территорий.

Граждан просят соблюдать осторожность, без необходимости не посещать горные районы и следовать предупреждениям ответственных организаций.