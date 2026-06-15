В девяти областях объявлена угроза селей
Из-за ожидаемых дождей 16–19 июня текущего года в предгорных и горных районах республики возможны селевые паводки.
Угроза касается ряда районов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.
В Кашкадарьинской области риск схода селей существует в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах.
В Сурхандарье опасность сохраняется в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском и Музрабатском районах.
Также селевые паводки возможны в горных и предгорных районах Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.
В некоторых регионах республики возможен сбор дождевых вод, что может привести к подтоплению отдельных территорий.
Граждан просят соблюдать осторожность, без необходимости не посещать горные районы и следовать предупреждениям ответственных организаций.
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