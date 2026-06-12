Surxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Surxondaryo viloyati Jarqo‘rg‘on tumanida cho‘milish uchun daryoga tushgan o‘smirlar bilan bog‘liq fojia sodir bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, 2008 yilda tug‘ilgan olti nafar o‘smir Surxondaryo daryosi bo‘yiga borgan. Ulardan biri suvga tushmagan, qolgan besh nafari esa cho‘milish uchun daryoga kirgan.
Kuchli oqim oqibatida uch nafar o‘smirni suv oqizib ketgan. Ikki nafar yigit atrofdagilar yordamida qutqarib qolingan.
Qutqaruvchilar ikki o‘smirning jasadini suvdan olib chiqqan. Hozirda yana bir o‘smirni qidirish ishlari davom etmoqda.
…