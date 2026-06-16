Въезд грузовиков в Ташкент временно запрещен

·24·Узбекистан
Въезд грузовиков в Ташкент временно запрещен

В Ташкенте с 16 по 18 июня в связи с проведением международного инвестиционного форума временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город.

Также введены временные ограничения на движение транспорта по улицам Ислама Каримова, Абдуллы Кадыри, Корасарой и Янги Узбекистон.

Возможны изменения в схемах движения некоторых автобусных маршрутов.

Власти рекомендуют водителям и пассажирам заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.

ТашкентИслам КаримовАбдулла Кадыри
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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