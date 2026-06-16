Въезд грузовиков в Ташкент временно запрещен
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В Ташкенте с 16 по 18 июня в связи с проведением международного инвестиционного форума временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город.
Также введены временные ограничения на движение транспорта по улицам Ислама Каримова, Абдуллы Кадыри, Корасарой и Янги Узбекистон.
Возможны изменения в схемах движения некоторых автобусных маршрутов.
Власти рекомендуют водителям и пассажирам заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.
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