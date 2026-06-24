Андижанская полька на пути к рекорду Гиннесса: танец 20 тысяч человек в Андижане привлек внимание мира

В Андижанской области прошло одно из крупнейших мероприятий в истории национальной культуры. В центре области 20 тысяч участников одновременно исполнили танец «Андижанская полька».

Данный проект был организован с целью популяризации искусства национального танца на международной арене и попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло в рамках статуса Андижана как «Культурной столицы тюркского мира» 2026 года.

Центр города приобрел праздничный вид с национальными мелодиями, разноцветными костюмами и массовыми танцевальными выступлениями. Тысячи молодых людей, артистов и танцоров-любителей синхронно двигались на одной площадке, представив зрителям незабываемое зрелище.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия имеют важное значение не только для сохранения национального наследия, но и для его популяризации во всем мире.

В настоящее время документы по этому массовому танцевальному шоу рассматриваются организацией рекордов Гиннесса. Если результат будет подтвержден, «Андижанская полька» достигнет еще одного исторического достижения.