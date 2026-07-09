Почему меняется узбекский алфавит? Названы самые важные причины

·41·Узбекистан
Почему меняется узбекский алфавит? Названы самые важные причины

В Узбекистане продолжается обсуждение законопроекта о совершенствовании узбекского алфавита на основе латинской графики. Несмотря на различные мнения, высказываемые в ходе дискуссий, специалисты подчеркивают, что эти изменения направлены не просто на замену отдельных букв, а на адаптацию узбекского языка к требованиям цифровой эпохи.

Отмечается, что сегодня вопрос алфавита имеет важное значение не только для лингвистов, но и для программистов, инженеров искусственного интеллекта, поисковых систем и цифровых сервисов. Ведь современные технологии при обработке текстов нуждаются в единых и четких правилах письма.

По словам экспертов, обсуждаемый законопроект не является документом, подготовленным в спешке. Он обсуждался в течение нескольких лет с участием лингвистов, представителей ИТ-сферы, журналистов и общественности. Были изучены различные предложения и проведена работа над наиболее оптимальным решением.

По мнению экспертов, латинский алфавит, принятый в 1993 году, отвечал потребностям того времени. Однако сегодня, в связи с развитием интернета, электронного правительства, искусственного интеллекта и технологий больших данных, требования к системе письма также изменились.

Именно поэтому в новом проекте предлагается упростить написание некоторых букв и привести их к единому стандарту. Ожидается, что это значительно облегчит работу с узбекским языком в электронных документах, поисковых системах, онлайн-сервисах и на платформах искусственного интеллекта.

Специалисты отмечают, что написание некоторых букв с использованием различных апострофов в нынешней графике создает дополнительные проблемы в базах данных и поисковых системах. Новые предложения послужат сокращению таких технических проблем.

В то же время эксперты особо подчеркивают, что спор идет не вокруг четырех букв. По их мнению, основная цель — обеспечить гармоничную работу узбекского языка с цифровыми технологиями, повысить эффективность искусственного интеллекта, автоматического перевода, электронных словарей и государственных информационных систем в будущем.

Согласно выводам специалистов, совершенствование алфавита не только упростит письмо, но и послужит укреплению конкурентоспособности узбекского языка в цифровом пространстве. Это оценивается как важный шаг для развития языка в ногу с современными технологиями в ближайшие десятилетия.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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