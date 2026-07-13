В Узбекистане из-за жары детские сады могут временно приостановить свою деятельность

В Узбекистане с 13 по 17 июля прогнозируется сильная жара. В отдельных районах температура воздуха может подняться до 46 градусов.

Как сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования, в таких условиях существует вероятность временной приостановки деятельности детских садов в некоторых регионах.

Решение будет приниматься исходя из ситуации в каждом конкретном районе. При этом будут учитываться температура воздуха, уровень опасности для детей и санитарные требования.

В министерстве подчеркивают, что эта мера направлена прежде всего на охрану здоровья детей. В жаркие дни у детей младшего возраста могут возникнуть слабость и проблемы со здоровьем.

В связи с этим родителей просят следить за сообщениями администрации детских садов и официальных ведомств в своих регионах.