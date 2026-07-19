Ўзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланади

·19·Маданият
Ўзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланади

23–31 июль кунлари Ўзбекистон бўйлаб Халқаро халқлар дўстлиги кунига бағишланган кенг кўламли фестиваль ўтказилади. Тадбирлар Тошкент шаҳри билан чекланиб қолмай, республиканинг барча ҳудудларини қамраб олади.

Фестиваль давомида турли миллат ва элатларнинг маданияти, санъати, адабиёти ҳамда урф-одатлари намойиш этилади.

Фестиваль қаерларда ўтказилади?

Дўстлик фестивали доирасидаги тадбирлар аҳоли учун қулай ва очиқ майдонларда ташкил этилади.

Жумладан, байрам дастурлари:

  • маданият ва истироҳат боғларида;

  • санъат саройларида;

  • театрларда;

  • кўргазма залларида;

  • бошқа жамоат жойларида ўтказилади.

Тадбирларнинг аниқ манзили ва бошланиш вақтлари ҳудудлар кесимида алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.

Томошабинларни қандай дастурлар кутмоқда?

Тўққиз кунлик фестиваль дастуридан маданий ва маърифий йўналишдаги турли тадбирлар ўрин олган.

Жумладан, концертлар, театр томошалари, адабий кечалар, бадиий кўргазмалар ва жамоатчилик учрашувлари ташкил этилади.

Уларда турли миллат вакилларининг миллий мусиқаси, рақслари, анъаналари ва ижодий мероси кенг жамоатчиликка тақдим этилади.

Асосий мақсад нима?

Лойиҳа Ўзбекистондаги миллатлараро тотувлик, ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик муҳитини янада мустаҳкамлашга қаратилган.

Шунингдек, фестиваль мамлакатнинг бой маданий хилма-хиллигини намойиш этиш ва турли халқлар ўртасидаги дўстлик алоқаларини ривожлантиришни мақсад қилган.

Байрам барча ҳудудларни қамраб олади

Фестиваль доирасидаги тадбирлар бир вақтнинг ўзида турли вилоят ва шаҳарларда ўтказилиши режалаштирилган. Бу эса аҳолига ўз ҳудудида миллий маданиятлар, ижодий жамоалар ва санъат намояндалари иштирокидаги дастурларни томоша қилиш имконини беради.

Дўстлик фестивали 31 июлга қадар давом этади. Сизнингча, бундай тадбирларда қайси миллий анъана ва санъат йўналишларига кўпроқ ўрин берилиши керак?

ЎзбекистонТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Кеча, 21:17Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Кеча, 20:42Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Кеча, 19:55Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Кеча, 18:08Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Кеча, 17:38“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқланди“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқландиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)