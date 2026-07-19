Ўзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланади
23–31 июль кунлари Ўзбекистон бўйлаб Халқаро халқлар дўстлиги кунига бағишланган кенг кўламли фестиваль ўтказилади. Тадбирлар Тошкент шаҳри билан чекланиб қолмай, республиканинг барча ҳудудларини қамраб олади.
Фестиваль давомида турли миллат ва элатларнинг маданияти, санъати, адабиёти ҳамда урф-одатлари намойиш этилади.
Фестиваль қаерларда ўтказилади?
Дўстлик фестивали доирасидаги тадбирлар аҳоли учун қулай ва очиқ майдонларда ташкил этилади.
Жумладан, байрам дастурлари:
маданият ва истироҳат боғларида;
санъат саройларида;
театрларда;
кўргазма залларида;
бошқа жамоат жойларида ўтказилади.
Тадбирларнинг аниқ манзили ва бошланиш вақтлари ҳудудлар кесимида алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.
Томошабинларни қандай дастурлар кутмоқда?
Тўққиз кунлик фестиваль дастуридан маданий ва маърифий йўналишдаги турли тадбирлар ўрин олган.
Жумладан, концертлар, театр томошалари, адабий кечалар, бадиий кўргазмалар ва жамоатчилик учрашувлари ташкил этилади.
Уларда турли миллат вакилларининг миллий мусиқаси, рақслари, анъаналари ва ижодий мероси кенг жамоатчиликка тақдим этилади.
Асосий мақсад нима?
Лойиҳа Ўзбекистондаги миллатлараро тотувлик, ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик муҳитини янада мустаҳкамлашга қаратилган.
Шунингдек, фестиваль мамлакатнинг бой маданий хилма-хиллигини намойиш этиш ва турли халқлар ўртасидаги дўстлик алоқаларини ривожлантиришни мақсад қилган.
Байрам барча ҳудудларни қамраб олади
Фестиваль доирасидаги тадбирлар бир вақтнинг ўзида турли вилоят ва шаҳарларда ўтказилиши режалаштирилган. Бу эса аҳолига ўз ҳудудида миллий маданиятлар, ижодий жамоалар ва санъат намояндалари иштирокидаги дастурларни томоша қилиш имконини беради.
Дўстлик фестивали 31 июлга қадар давом этади. Сизнингча, бундай тадбирларда қайси миллий анъана ва санъат йўналишларига кўпроқ ўрин берилиши керак?
…