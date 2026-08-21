Завтра в Ташкенте усилится ветер, потеплеет

·1·Узбекистан
Завтра в Ташкенте усилится ветер, потеплеет

Узгидромет опубликовал прогноз погоды, которая ожидается в Узбекистане 22 августа.

В Ташкенте будет небольшая облачность, временами переменная облачность, осадков не ожидается. В отдельных местах возможны пыльные бури. Температура ночью составит 20-22 градуса, днём — 32-34 градуса.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В отдельных местах возможны пыльные бури. Температура ночью составит 20-25 градусов, днём — 33-38 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В отдельных местах возможны пыльные бури. Температура ночью составит 20-25 градусов, днём — 33-38 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В отдельных местах возможны пыльные бури. Температура ночью составит 18-23 градуса, днём — 32-37 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В отдельных местах возможны пыльные бури. Температура ночью составит 21-26 градусов, днём — 35-45 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны пыльные бури. Температура ночью составит 18-23 градуса, днём — 30-35 градусов.

В горных районах республики будет небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит 15-20 градусов, днём — 20-25 градусов.

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Charos
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