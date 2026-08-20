Установлен порядок предоставления временного убежища гражданам без жилья

·25·Узбекистан
Установлен порядок предоставления временного убежища гражданам без жилья

В Узбекистане введён единый порядок предоставления временного убежища и социальной помощи гражданам, не имеющим постоянного места жительства.

Согласно постановлению правительства, такие граждане будут размещаться в центрах временного убежища и социальной адаптации. Там для них создадут необходимые условия проживания и проведут медицинское обследование.

Кроме того, гражданам окажут практическую помощь в восстановлении утраченного паспорта или ID-карты, оформлении пенсий и пособий, поиске родственников, а также трудоустройстве. В необходимых случаях будет оказано содействие и в решении жилищного вопроса.

Изначально граждане могут находиться в центрах до 20 дней. При необходимости дополнительной помощи этот срок продлевается.

Жизненные обстоятельства каждого гражданина будут изучаться индивидуально, после чего для его возвращения в общество и восстановления самостоятельной жизни разработают индивидуальный план социальной адаптации.

Узбекистан
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