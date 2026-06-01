Объявлено количество детей в Узбекистане

·174·Узбекистан
Объявлено количество детей в Узбекистане
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Объявлено количество детей в Узбекистане
Фото: Агентство статистики

По данным Агентства статистики, по состоянию на 1 января 2026 года число детей в возрасте 0–14 лет в Узбекистане составило 11 630 879 человек. Этот показатель еще раз подтверждает высокую долю молодежи в структуре населения страны.

Согласно статистическим данным, среди детей наблюдается небольшое преобладание мальчиков. В частности, число мальчиков составило 6 030 736, а число девочек — 5 600 143.

Такие демографические показатели повышают потребность в развитии образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры в стране. В частности, расширение сети школ, детских садов и систем поддержки здоровья детей остается одной из актуальных задач.

Стоит отметить, что высокая доля молодежи в структуре населения Узбекистана создает большой потенциал для рынка труда в будущем. В то же время этот фактор требует от государства долгосрочного планирования и проведения эффективной социальной политики.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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