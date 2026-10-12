В Узбекистане сменился министр обороны: Шухрат Холмухаммедов освобожден от должности

В оборонной системе Узбекистана произошли важные кадровые изменения. Генерал-лейтенант Шухрат Холмухаммедов освобожден от должности министра обороны, а вместо него назначен Ботир Кудратходжаев. В данном решении, оформленном соответствующими указами президента, в качестве причины ухода Холмухаммедова указан переход на другую работу.

Объявленные 12 октября кадровые изменения коснулись руководства оборонной сферы Узбекистана. С назначением нового министра на один из ключевых постов в системе управления Вооруженными Силами страны пришел новый руководитель.

Почему Шухрат Холмухаммедов покинул свою должность?

Согласно официальной информации, Шухрат Гайратжанович Холмухаммедов был освобожден от должности министра обороны Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу.

Холмухаммедов был назначен министром обороны в ноябре 2024 года. До этого, начиная с 2021 года, он работал первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил.

В официальном сообщении о его уходе с должности названа причина перехода на другую работу. В случае предоставления дополнительной информации о новом месте работы об этом также будет сообщено.

Кто стал новым министром обороны Узбекистана?

Указом президента Ботир Бахромович Кудратходжаев назначен министром обороны Республики Узбекистан. Его кандидатура ранее была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Трудовая деятельность Кудратходжаева связана с правоохранительной системой. В разные годы он работал в органах прокуратуры, в том числе в системе военной прокуратуры.

В ноябре 2022 года он был назначен заместителем генерального прокурора — военным прокурором Узбекистана. В феврале 2025 года стал министром по чрезвычайным ситуациям. Позже работал первым заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента оперативно-розыскной деятельности.

Теперь Кудратходжаев возглавит Министерство обороны Узбекистана.

Что означают кадровые изменения?

Министр обороны играет важную роль в реализации оборонной политики страны, задач, связанных с развитием Вооруженных Сил и военным управлением. По этой причине изменения в руководстве министерства привлекают внимание общественности.

Однако пока нет оснований делать вывод о том, что с назначением нового руководителя изменятся определенная политика или реформы. Для оценки возможных изменений в этом направлении необходимо следить за официальными решениями и последующими сообщениями.

Таким образом, 12 октября 2026 года в руководстве Министерства обороны Узбекистана было официально объявлено об изменениях: Шухрат Холмухаммедов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, а Ботир Кудратходжаев стал новым министром обороны.