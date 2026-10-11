Какая погода ожидает Узбекистан 12 октября?
Узгидромет представил прогноз погоды по Узбекистану на 12 октября.
Согласно прогнозу, в Ташкенте будет переменная облачность, временами возможен дождь. Температура ночью составит 13–15 градусов, днем — 19–21 градус тепла.
В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура ночью будет в пределах 8–13 градусов, днем — 21–26 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 18–23 градуса.
В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 18–23 градуса.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 23–28 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 18–23 градуса.
В горных районах республики переменная облачность, временами дожди, местами сильные. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 7–12 градусов.
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