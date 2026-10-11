Какая погода ожидает Узбекистан 12 октября?

·71·Узбекистан
Какая погода ожидает Узбекистан 12 октября?

Узгидромет представил прогноз погоды по Узбекистану на 12 октября.

Согласно прогнозу, в Ташкенте будет переменная облачность, временами возможен дождь. Температура ночью составит 13–15 градусов, днем — 19–21 градус тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура ночью будет в пределах 8–13 градусов, днем — 21–26 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 18–23 градуса.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 18–23 градуса.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 23–28 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 18–23 градуса.

В горных районах республики переменная облачность, временами дожди, местами сильные. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 7–12 градусов.

Узгидромет12 октябряПрогноз погоды в ТашкентеКаракалпакстан
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?Сегодня 15:56Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снегЗавтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег1 октября 15:25Завтра в Ташкенте усилится ветер, потеплеетЗавтра в Ташкенте усилится ветер, потеплеет21 августа 16:45Август начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменитсяАвгуст начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменится30 июля 15:3230 июля в Узбекистане ожидается до 42 градусов жары30 июля в Узбекистане ожидается до 42 градусов жары29 июля 11:34Завтра в некоторых регионах температура воздуха поднимется до 48 градусовЗавтра в некоторых регионах температура воздуха поднимется до 48 градусов19 июля 13:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан