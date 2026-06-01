Процесс получения ученых степеней в Узбекистане будет упрощен

·92·Узбекистан
Процесс получения ученых степеней в Узбекистане будет упрощен
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Согласно указу Президента, с 2027 года в Узбекистане вводятся значительные упрощения в порядке получения ученых степеней. В частности, поэтапно отменяются некоторые избыточные требования при присуждении степеней PhD и DSc.

В частности, больше не потребуется сдача обязательного экзамена по иностранному языку, отдельная публикация автореферата, издание монографии, а также прохождение некоторых экспертных процедур Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Также установлено, что дипломы ученых, получивших степень за рубежом, будут признаваться в Узбекистане напрямую, без дополнительных процедур. Это сократит бюрократические процессы для ученых.

По мнению ответственных лиц, данные изменения послужат дальнейшему упрощению системы науки, широкому привлечению молодых кадров к научной деятельности и созданию благоприятных условий для исследователей.

Ожидается, что новый порядок также положительно повлияет на повышение качества научных исследований и расширение международного сотрудничества.

УзбекистанНаукаОбразованиеPhDDSc
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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