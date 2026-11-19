Для граждан Узбекистана расширяются возможности для поездок в еще одно государство Персидского залива. Между Узбекистаном и Султанатом Оман было подписано соглашение о введении взаимного безвизового режима. Теперь граждане двух стран смогут совершать поездки без виз при соблюдении установленных условий.

Однако у нового порядка есть важный нюанс: безвизовый режим действует до 30 дней за каждый визит, а общий срок пребывания в течение одного календарного года не должен превышать 180 дней.

Какой паспорт требуется для поездки в Оман?

В соответствии с подписанным соглашением, для использования права на безвизовый въезд граждане должны иметь биометрический паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.

Это требование установлено на взаимной основе для граждан Узбекистана и Омана. То есть граждане обеих стран могут совершать безвизовые поездки на условиях, предусмотренных соглашением.

Как рассчитывается 30-дневный срок?

В новом соглашении четко определен срок безвизового пребывания:

можно находиться без визы до 30 дней во время каждого визита;

общий срок пребывания в течение одного календарного года не должен превышать 180 дней;

для поездки требуется биометрический паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.

Таким образом, гражданин может посещать Оман несколько раз в течение года, но общая продолжительность всех визитов не должна превышать 180-дневный лимит.

Когда вступит в силу безвизовый режим?

Подписание соглашения не означает, что его правила начинают действовать немедленно.

Согласно документу, обе стороны должны официально уведомить друг друга о выполнении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Соглашение вступает в силу через 30 дней после даты получения последнего из этих уведомлений.

Поэтому гражданам важно уточнить, вступил ли официально в силу безвизовый режим, прежде чем планировать поездку.

Новые возможности для поездок между Узбекистаном и Оманом

Введение безвизового режима может послужить развитию туризма, деловых связей и культурного сотрудничества между двумя странами.

Это особенно важная новость для узбекистанцев, планирующих туристические поездки в Оман, посещение родственников или краткосрочные деловые визиты.

Самое главное, после вступления нового соглашения в силу отпадает необходимость оформлять визу перед каждым краткосрочным визитом в Оман. Требуется лишь соблюдать срок действия паспорта и установленные лимиты безвизового пребывания.