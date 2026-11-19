Граждане Узбекистана смогут посещать Оман без виз: важные условия нового соглашения
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- Между Узбекистаном и Султанатом Оман подписано соглашение о введении взаимного безвизового режима.
- Согласно документу, граждане могут находиться в стране до 30 дней за каждый визит, а общий срок пребывания в течение одного календарного года не должен превышать 180 дней.
- Для поездки требуется биометрический паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.
- Соглашение вступит в силу через 30 дней после завершения внутренних процедур и официального уведомления обеими сторонами.
Для граждан Узбекистана расширяются возможности для поездок в еще одно государство Персидского залива. Между Узбекистаном и Султанатом Оман было подписано соглашение о введении взаимного безвизового режима. Теперь граждане двух стран смогут совершать поездки без виз при соблюдении установленных условий.
Однако у нового порядка есть важный нюанс: безвизовый режим действует до 30 дней за каждый визит, а общий срок пребывания в течение одного календарного года не должен превышать 180 дней.
Какой паспорт требуется для поездки в Оман?
В соответствии с подписанным соглашением, для использования права на безвизовый въезд граждане должны иметь биометрический паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.
Это требование установлено на взаимной основе для граждан Узбекистана и Омана. То есть граждане обеих стран могут совершать безвизовые поездки на условиях, предусмотренных соглашением.
Как рассчитывается 30-дневный срок?
В новом соглашении четко определен срок безвизового пребывания:
можно находиться без визы до 30 дней во время каждого визита;
общий срок пребывания в течение одного календарного года не должен превышать 180 дней;
для поездки требуется биометрический паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.
Таким образом, гражданин может посещать Оман несколько раз в течение года, но общая продолжительность всех визитов не должна превышать 180-дневный лимит.
Когда вступит в силу безвизовый режим?
Подписание соглашения не означает, что его правила начинают действовать немедленно.
Согласно документу, обе стороны должны официально уведомить друг друга о выполнении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Соглашение вступает в силу через 30 дней после даты получения последнего из этих уведомлений.
Поэтому гражданам важно уточнить, вступил ли официально в силу безвизовый режим, прежде чем планировать поездку.
Новые возможности для поездок между Узбекистаном и Оманом
Введение безвизового режима может послужить развитию туризма, деловых связей и культурного сотрудничества между двумя странами.
Это особенно важная новость для узбекистанцев, планирующих туристические поездки в Оман, посещение родственников или краткосрочные деловые визиты.
Самое главное, после вступления нового соглашения в силу отпадает необходимость оформлять визу перед каждым краткосрочным визитом в Оман. Требуется лишь соблюдать срок действия паспорта и установленные лимиты безвизового пребывания.
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