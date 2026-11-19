В турецком городе Анталья двое неизвестных в масках, передвигавшиеся на мотоцикле, открыли огонь по водителю автомобиля. В результате оперативно-розыскных мероприятий, начатых после инцидента, подозреваемые были задержаны. Среди них оказался гражданин Узбекистана.

Об этом сообщает турецкое издание «Хабер Тюрк».

Водитель отказался выходить из машины

Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Ылыджа района Манавгат провинции Анталья.

Гражданин по имени А.Э.К. остановил свой автомобиль на обочине дороги, чтобы поговорить по телефону. В этот момент к нему на мотоцикле подъехали двое людей в масках и потребовали выйти из машины.

Заподозрив неладное, водитель решил не выходить из автомобиля. Он попытался скрыться с места происшествия, резко сдав назад. Однако лица на мотоцикле открыли огонь по его машине.

Водитель немедленно обратился за помощью по номеру 112. После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники жандармерии.