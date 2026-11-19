В Турции задержан гражданин Узбекистана по подозрению в вооруженном нападении: подробности инцидента
В турецком городе Анталья двое неизвестных в масках, передвигавшиеся на мотоцикле, открыли огонь по водителю автомобиля. В результате оперативно-розыскных мероприятий, начатых после инцидента, подозреваемые были задержаны. Среди них оказался гражданин Узбекистана.
Об этом сообщает турецкое издание «Хабер Тюрк».
Водитель отказался выходить из машины
Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Ылыджа района Манавгат провинции Анталья.
Гражданин по имени А.Э.К. остановил свой автомобиль на обочине дороги, чтобы поговорить по телефону. В этот момент к нему на мотоцикле подъехали двое людей в масках и потребовали выйти из машины.
Заподозрив неладное, водитель решил не выходить из автомобиля. Он попытался скрыться с места происшествия, резко сдав назад. Однако лица на мотоцикле открыли огонь по его машине.
Водитель немедленно обратился за помощью по номеру 112. После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники жандармерии.
Изучены записи с камер 30 объектов
Для установления личностей нападавших специальная группа жандармерии начала оперативно-розыскные мероприятия.
В рамках расследования были изучены 72 часа видеозаписей с камер наблюдения, установленных на 30 жилых домах и коммерческих объектах в этом районе.
В результате принятых мер двое подозреваемых в причастности к нападению были установлены и задержаны. Выяснилось, что один из них является гражданином Узбекистана.
Подозреваемые арестованы
Как сообщает издание, задержанным предъявлен ряд обвинений, включая угрозу общественной безопасности, порчу имущества, покушение на умышленное причинение телесных повреждений с применением оружия, оскорбление, а также нарушение закона об огнестрельном оружии.
По решению суда оба подозреваемых были арестованы и помещены в исправительное учреждение закрытого типа в Манавгате.
На данный момент подробная информация о точной причине нападения и целях злоумышленников не разглашается. Кроме того, вина подозреваемых должна быть окончательно доказана в суде.
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