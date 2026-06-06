В строительную отрасль Узбекистана внедряется искусственный интеллект

В строительной индустрии Узбекистана начинается эпоха современных технологий и цифровой революции. В стране будет широко использоваться потенциал искусственного интеллекта (ИИ) с целью полной трансформации строительного сектора, максимального упрощения государственных услуг для населения и бизнеса, а также искоренения коррупции в отрасли. Эти стратегические задачи нашли отражение в новом историческом Указе Президента, направленном на внедрение эффективной системы управления в строительной сфере и кардинальное совершенствование государственных услуг.

На основании этого важного документа будут полностью устранены бюрократические барьеры и излишняя бумажная волокита, а эффективность государственного управления выйдет на новый уровень.

«Одно заявление — один платеж» и цифровая инженерия

В рамках новых реформ система обслуживания предпринимателей и граждан, желающих вести строительство, приобретет совершенно новый вид. Согласно Указу, в отрасли будут реализованы следующие фундаментальные изменения:

Инновационный принцип: С 1 июля 2026 года важные государственные услуги в сфере строительства будут предоставляться через единую систему — «одно заявление – один платеж – все точки подключения» .

Полная автоматизация: Процесс оформления технических условий для подключения зданий и сооружений к инженерно-коммуникационным сетям (электричество, газ, вода и др.) будет полностью оцифрован.

Самое главное, что к процессам экспертизы проектной документации, выдачи разрешений на строительство и приемки готовых объектов будут подключены алгоритмы искусственного интеллекта. Система нейросетей будет автоматически проводить глубокий анализ предоставленного пакета документов без участия человеческого фактора. Выявленные недостатки и ошибки будут объективно оцениваться компьютерными программами, что позволит устранять их без вмешательства должностных лиц.

Онлайн-контроль и прозрачность: решительный удар по коррупции

Система дистанционного мониторинга качества и безопасности на строительных площадках также расширяется до беспрецедентных масштабов. Теперь установка специальных видеокамер наблюдения на всех крупных и стратегически важных объектах стала обязательной.

Инструмент контроля Механизм работы Ожидаемый результат Умное видеонаблюдение Прямые видеотрансляции со строительных площадок будут подключены к Единой платформе мониторинга. Качество и темпы работ будут контролироваться круглосуточно. Система «Прозрачное строительство» Технические возможности и алгоритмы национальной информационной платформы будут дополнительно усилены. Риск теневой экономики и злоупотреблений в отрасли резко снизится.

Комментарий Замин: Не секрет, что строительная отрасль долгие годы была одной из самых проблемных из-за высокого влияния человеческого фактора. Привлечение искусственного интеллекта к этой системе по Указу Президента — это поистине революционный шаг. Компьютерные технологии не берут взяток, не имеют связей и не закрывают глаза на нарушения. Несомненно, эти меры послужат формированию современной, безопасной и качественной культуры градостроительства в Узбекистане, а также улучшению предпринимательской среды. Мы смело шагаем в цифровое будущее.

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