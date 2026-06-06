В строительную отрасль Узбекистана внедряется искусственный интеллект

·13·Узбекистан
В строительную отрасль Узбекистана внедряется искусственный интеллект

В строительной индустрии Узбекистана начинается эпоха современных технологий и цифровой революции. В стране будет широко использоваться потенциал искусственного интеллекта (ИИ) с целью полной трансформации строительного сектора, максимального упрощения государственных услуг для населения и бизнеса, а также искоренения коррупции в отрасли. Эти стратегические задачи нашли отражение в новом историческом Указе Президента, направленном на внедрение эффективной системы управления в строительной сфере и кардинальное совершенствование государственных услуг.

На основании этого важного документа будут полностью устранены бюрократические барьеры и излишняя бумажная волокита, а эффективность государственного управления выйдет на новый уровень.

«Одно заявление — один платеж» и цифровая инженерия

В рамках новых реформ система обслуживания предпринимателей и граждан, желающих вести строительство, приобретет совершенно новый вид. Согласно Указу, в отрасли будут реализованы следующие фундаментальные изменения:

  • Инновационный принцип: С 1 июля 2026 года важные государственные услуги в сфере строительства будут предоставляться через единую систему — «одно заявление – один платеж – все точки подключения» .

  • Полная автоматизация: Процесс оформления технических условий для подключения зданий и сооружений к инженерно-коммуникационным сетям (электричество, газ, вода и др.) будет полностью оцифрован.

Самое главное, что к процессам экспертизы проектной документации, выдачи разрешений на строительство и приемки готовых объектов будут подключены алгоритмы искусственного интеллекта. Система нейросетей будет автоматически проводить глубокий анализ предоставленного пакета документов без участия человеческого фактора. Выявленные недостатки и ошибки будут объективно оцениваться компьютерными программами, что позволит устранять их без вмешательства должностных лиц.

Онлайн-контроль и прозрачность: решительный удар по коррупции

Система дистанционного мониторинга качества и безопасности на строительных площадках также расширяется до беспрецедентных масштабов. Теперь установка специальных видеокамер наблюдения на всех крупных и стратегически важных объектах стала обязательной.

Инструмент контроля

Механизм работы

Ожидаемый результат

Умное видеонаблюдение

Прямые видеотрансляции со строительных площадок будут подключены к Единой платформе мониторинга.

Качество и темпы работ будут контролироваться круглосуточно.

Система «Прозрачное строительство»

Технические возможности и алгоритмы национальной информационной платформы будут дополнительно усилены.

Риск теневой экономики и злоупотреблений в отрасли резко снизится.

Комментарий Замин: Не секрет, что строительная отрасль долгие годы была одной из самых проблемных из-за высокого влияния человеческого фактора. Привлечение искусственного интеллекта к этой системе по Указу Президента — это поистине революционный шаг. Компьютерные технологии не берут взяток, не имеют связей и не закрывают глаза на нарушения. Несомненно, эти меры послужат формированию современной, безопасной и качественной культуры градостроительства в Узбекистане, а также улучшению предпринимательской среды. Мы смело шагаем в цифровое будущее.

Следите за самыми последними технологическими новинками в нашей стране, государственными реформами в сфере строительства и цифровизации, а также эксклюзивными новостями вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанПрезидентУказ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Запрет на перепланировку в старых многоквартирных домахЗапрет на перепланировку в старых многоквартирных домахСегодня, 07:45Введен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домовВведен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домовВчера, 17:32Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)Вчера, 16:47Отабек Шукуров откровенно о поражении от Канады...Отабек Шукуров откровенно о поражении от Канады...Вчера, 14:32В Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусахВ Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусахВчера, 13:34В Узбекистане озвучили новые цены на килограмм пловаВ Узбекистане озвучили новые цены на килограмм пловаВчера, 13:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита