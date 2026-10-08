Уникальная для мира практика: в Национальном медицинском центре проведена 61-я балонная ангиопластика

Рентгенэндоваскулярными хирургами Национального медицинского центра успешно проведена сложная операция балонной ангиопластики в области верхней полой вены пациенту 2005 года рождения, которому ранее была удалена селезенка.

На фоне основного заболевания у больного также стали наблюдаться признаки нарушения функции печени. В связи с этим восстановление кровотока в верхней полой вене и устранение сужения сосуда имели важное значение для стабилизации общего состояния пациента.

Согласно данным, в мире было выполнено 60 аналогичных операций, и данный случай был зарегистрирован как 61-я операция.

Сужение верхней полой вены или нарушение кровотока могут негативно повлиять на работу жизненно важных органов. Особенно сильно усложнило ситуацию то, что после удаления селезенки у пациента возникли проблемы с функцией печени.

Эта сложная операция была осуществлена рентгенэндоваскулярными хирургами Национального медицинского центра на основе современных технологий.

Операцию провел молодой эндоваскулярный хирург Абдурахмон Хайдаров.