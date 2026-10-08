Уникальная для мира практика: в Национальном медицинском центре проведена 61-я балонная ангиопластика

·32·Здоровье
Уникальная для мира практика: в Национальном медицинском центре проведена 61-я балонная ангиопластика

Рентгенэндоваскулярными хирургами Национального медицинского центра успешно проведена сложная операция балонной ангиопластики в области верхней полой вены пациенту 2005 года рождения, которому ранее была удалена селезенка.

На фоне основного заболевания у больного также стали наблюдаться признаки нарушения функции печени. В связи с этим восстановление кровотока в верхней полой вене и устранение сужения сосуда имели важное значение для стабилизации общего состояния пациента.

Уникальная для мира практика: в Национальном медицинском центре проведена 61-я балонная ангиопластика

Согласно данным, в мире было выполнено 60 аналогичных операций, и данный случай был зарегистрирован как 61-я операция.

Сужение верхней полой вены или нарушение кровотока могут негативно повлиять на работу жизненно важных органов. Особенно сильно усложнило ситуацию то, что после удаления селезенки у пациента возникли проблемы с функцией печени.

Уникальная для мира практика: в Национальном медицинском центре проведена 61-я балонная ангиопластика

Эта сложная операция была осуществлена рентгенэндоваскулярными хирургами Национального медицинского центра на основе современных технологий.

Операцию провел молодой эндоваскулярный хирург Абдурахмон Хайдаров.

Национальный медицинский центрАбдурахмон Хайдаровбаллонная ангиопластика верхней полой венысужение верхней полой вены
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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