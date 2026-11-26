Гол капитана национальной сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, забитый им в составе «Истанбул Башакшехир» в ворота «Чорум Беледиеспор», был признан самым красивым голом 12-го тура чемпионата Турции. В официальном опросе среди болельщиков именно точный удар нашего соотечественника набрал наибольшее количество голосов.

Волевой камбэк и 9-й гол Шомуродова в сезоне

В 12-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» принимал на своем поле «Чорум». Несмотря на то, что встреча началась с преимущества гостей со счетом 2:0, стамбульцы проявили характер и в итоге смогли склонить чашу весов в свою пользу.

Эльдор Шомуродов отыграл в этом матче полные 90 минут и записал на свой счет 9-й гол в текущем сезоне Суперлиги.

Матч и показатели Шомуродова

Показатели Детали и статистика Признание Самый красивый гол 12-го тура турецкой Суперлиги (опрос болельщиков) Матч «Истанбул Башакшехир» — «Чорум Беледиеспор» (волевая победа после 0:2) Время на поле 90 минут (полный матч) Голы в сезоне В турецкой Суперлиге 9 голов Место клуба в таблице 7-е место (20 очков)

Как вы считаете, сможет ли Эльдор Шомуродов продолжить в том же темпе до конца сезона и стать победителем в гонке бомбардиров турецкой Суперлиги?

Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этим ярким успехом лидера узбекского футбола со своими близкими!