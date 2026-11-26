Гол Шомуродова в ворота «Чорума» признан самым красивым голом 12-го тура
Гол капитана национальной сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, забитый им в составе «Истанбул Башакшехир» в ворота «Чорум Беледиеспор», был признан самым красивым голом 12-го тура чемпионата Турции. В официальном опросе среди болельщиков именно точный удар нашего соотечественника набрал наибольшее количество голосов.
Волевой камбэк и 9-й гол Шомуродова в сезоне
В 12-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» принимал на своем поле «Чорум». Несмотря на то, что встреча началась с преимущества гостей со счетом 2:0, стамбульцы проявили характер и в итоге смогли склонить чашу весов в свою пользу.
Эльдор Шомуродов отыграл в этом матче полные 90 минут и записал на свой счет 9-й гол в текущем сезоне Суперлиги.
Матч и показатели Шомуродова
Показатели
Детали и статистика
Признание
Самый красивый гол 12-го тура турецкой Суперлиги (опрос болельщиков)
Матч
«Истанбул Башакшехир» — «Чорум Беледиеспор» (волевая победа после 0:2)
Время на поле
90 минут (полный матч)
Голы в сезоне
В турецкой Суперлиге 9 голов
Место клуба в таблице
7-е место (20 очков)
Как вы считаете, сможет ли Эльдор Шомуродов продолжить в том же темпе до конца сезона и стать победителем в гонке бомбардиров турецкой Суперлиги?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этим ярким успехом лидера узбекского футбола со своими близкими!
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