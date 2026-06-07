Рафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкин
Футбол бўйича кутилаётган дунё биринчилиги (ЖЧ-2026) старти арафасида Португалия миллий терма жамоаси ва унинг кўплаб миллион сонли мухлислари кутилмаган хавотирли хабардан ташвишга тушиб қолишди. Жамоанинг энг тезкор ва хавфли ҳужумчиларидан бири, Италиянинг «Милан» клуби шарафини ҳимоя қилаётган вингер Рафаэль Леау яқинлашиб келаётган Мундиал учрашувларини трибунадан кузатиш хавфи остида турибди.
Бу нохуш вазиятга футболчининг яқиндагина Чили терма жамоасига қарши кечган назорат баҳсидаги (2:1) номақбул хатти-ҳаракати ва майдонда содир этган жанжали сабаб бўлган. Ўшанда Леау рақиб ҳимоячиси билан кескин тортишиб, тўғридан-тўғри қизил карточка олган эди.
ФИФАнинг қатъий назорати ва кутилаётган жазо
Гарчи мазкур тўқнашув оддийгина ўртоқлик мақомида ташкил этилган бўлса-да, яшил майдондаги ҳаддан ташқари агрессив ва қўпол ҳаракатлар жазосиз қолмайдиган кўринади. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) Интизом қўмитаси ушбу вазиятни алоҳида кўриб чиқмоқда.
Маълум қилинишича, унга нисбатан қўлланиладиган дисквалификация (ўйиндан четлатиш) муддати оддий назорат баҳслари чегарасидан чиқиб, расмий мусобақаларга ҳам кўчирилиши эҳтимоли жуда юқори.
Леаунинг тақдири: Жазо муддатига қараб эҳтимолий сценарийлар
Иқтидорли футболчининг яқин кунлардаги келажаги ва терма жамоага ёрдам бера олиш имконияти ФИФА чиқарадиган якуний қарорга боғлиқ. Вазиятнинг ривожланиши қуйидаги интеграциялашган жадвалда аниқ кўрсатилган:
ФИФА томонидан берилиши мумкин бўлган жазо муддати
Футболчи ўтказиб юборадиган аниқ учрашув ва саналар
Жамоа учун вазият таъсири
1 та ўйинлик дисквалификация
10 июнь куни бўлиб ўтадиган Нигерияга қарши ўртоқлик учрашуви.
Терма жамоа учун катта йўқотиш бўлмайди, у Мундиалгача жазони ўтаб бўлади.
Узоқ муддатли қатъий жазо
Камида 17 июнь куни ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасидаги Конго ДР терма жамоасига қарши дастлабки расмий ўйин.
Португалия Жаҳон чемпионатининг муҳим стартида ўз юлдузисиз майдонга тушишга мажбур бўлади.
Замин шарҳи: Рафаэль Леаунинг Чили билан ўйинда ўз ҳиссиётларини жиловлай олмагани Португалия терма жамоаси учун жуда қимматга тушиши мумкин. Жаҳон чемпионати каби йирик турнирлар олдидан бундай етакчи футболчиларнинг арзимаган жанжал сабаб дисквалификация қилиниши бош мураббий Роберто Мартинеснинг режаларини чиппакка чиқариши ҳеч гап эмас. Конго ДР билан бўлажак баҳс гуруҳдан чиқиш масъулиятини белгилаб беради. Умид қиламизки, ФИФА Интизом қўмитаси вазиятни жуда қатъий баҳоламайди ва Леау ўзининг тезкор рейдлари билан Мундиал баҳсларини безаб беради. Йигитларга бўлажак ўйинларда совуққонлик ва омад тилаймиз!
Жаҳон чемпионати кундалиги, Португалия терма жамоаси лагеридаги энг сўнгги инсайдлар ва ФИФАнинг расмий қарорларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…