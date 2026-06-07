Рафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкин

·96·Спорт
Рафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкин

Футбол бўйича кутилаётган дунё биринчилиги (ЖЧ-2026) старти арафасида Португалия миллий терма жамоаси ва унинг кўплаб миллион сонли мухлислари кутилмаган хавотирли хабардан ташвишга тушиб қолишди. Жамоанинг энг тезкор ва хавфли ҳужумчиларидан бири, Италиянинг «Милан» клуби шарафини ҳимоя қилаётган вингер Рафаэль Леау яқинлашиб келаётган Мундиал учрашувларини трибунадан кузатиш хавфи остида турибди.

Бу нохуш вазиятга футболчининг яқиндагина Чили терма жамоасига қарши кечган назорат баҳсидаги (2:1) номақбул хатти-ҳаракати ва майдонда содир этган жанжали сабаб бўлган. Ўшанда Леау рақиб ҳимоячиси билан кескин тортишиб, тўғридан-тўғри қизил карточка олган эди.

ФИФАнинг қатъий назорати ва кутилаётган жазо

Гарчи мазкур тўқнашув оддийгина ўртоқлик мақомида ташкил этилган бўлса-да, яшил майдондаги ҳаддан ташқари агрессив ва қўпол ҳаракатлар жазосиз қолмайдиган кўринади. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) Интизом қўмитаси ушбу вазиятни алоҳида кўриб чиқмоқда.

Маълум қилинишича, унга нисбатан қўлланиладиган дисквалификация (ўйиндан четлатиш) муддати оддий назорат баҳслари чегарасидан чиқиб, расмий мусобақаларга ҳам кўчирилиши эҳтимоли жуда юқори.

Леаунинг тақдири: Жазо муддатига қараб эҳтимолий сценарийлар

Иқтидорли футболчининг яқин кунлардаги келажаги ва терма жамоага ёрдам бера олиш имконияти ФИФА чиқарадиган якуний қарорга боғлиқ. Вазиятнинг ривожланиши қуйидаги интеграциялашган жадвалда аниқ кўрсатилган:

ФИФА томонидан берилиши мумкин бўлган жазо муддати

Футболчи ўтказиб юборадиган аниқ учрашув ва саналар

Жамоа учун вазият таъсири

1 та ўйинлик дисквалификация

10 июнь куни бўлиб ўтадиган Нигерияга қарши ўртоқлик учрашуви.

Терма жамоа учун катта йўқотиш бўлмайди, у Мундиалгача жазони ўтаб бўлади.

Узоқ муддатли қатъий жазо

Камида 17 июнь куни ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасидаги Конго ДР терма жамоасига қарши дастлабки расмий ўйин.

Португалия Жаҳон чемпионатининг муҳим стартида ўз юлдузисиз майдонга тушишга мажбур бўлади.

Замин шарҳи: Рафаэль Леаунинг Чили билан ўйинда ўз ҳиссиётларини жиловлай олмагани Португалия терма жамоаси учун жуда қимматга тушиши мумкин. Жаҳон чемпионати каби йирик турнирлар олдидан бундай етакчи футболчиларнинг арзимаган жанжал сабаб дисквалификация қилиниши бош мураббий Роберто Мартинеснинг режаларини чиппакка чиқариши ҳеч гап эмас. Конго ДР билан бўлажак баҳс гуруҳдан чиқиш масъулиятини белгилаб беради. Умид қиламизки, ФИФА Интизом қўмитаси вазиятни жуда қатъий баҳоламайди ва Леау ўзининг тезкор рейдлари билан Мундиал баҳсларини безаб беради. Йигитларга бўлажак ўйинларда совуққонлик ва омад тилаймиз!

Жаҳон чемпионати кундалиги, Португалия терма жамоаси лагеридаги энг сўнгги инсайдлар ва ФИФАнинг расмий қарорларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Рафаэль ЛеауМиланПортугалияФИФАЧили
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)