Реал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқда

·0·Спорт
Реал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқда

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, Арсенал ҳимоячиси Пиеро Ҳинкапие трансфери бўйича расмий сўров юборди. Мадридликларнинг янги тайинланган бош мураббийи Жозе Моуринью Сантяго Бернабеу стадионидаги илк мавсуми олдидан таркибни янада мустаҳкамлашни, хусусан, чап оёқда яхши ўйнайдиган кўп қиррали ҳимоячини жамоага олиб келишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қироллик клуби аллақачон Ибраима Конате трансферини текинга ҳал қилган бўлса-да, ҳимоя чизиғида рақобатни ошириш ниятида. ESPN нашри хабарига кўра, Моуриньюга ҳам марказда, ҳам қанотда бирдек ишончли ҳаракат қила оладиган тактик профилга эга футболчи керак. 24 ёшли Эквадор терма жамоаси аъзоси Пиеро Ҳинкапие айнан шу талабларга жавоб берадиган номзод сифатида кўрилмоқда.

Бироқ, бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Ҳинкапие ўтган ёзда Леверкузеннинг Баер клубидан Лондон жамоасига кўчиб ўтган эди. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони саналган Арсенал ўз футболчисини юқори баҳоламоқда, чунки у Микел Артета жамоасининг чемпионлик ва Чемпионлар лигаси финалига қадар босиб ўтган йўлида муҳим ўрин тутган.

Мадридликларнинг трансфер стратегияси ва муқобил вариантлар

Реал Мадрид раҳбарияти янги харидларни амалга оширишдан олдин молиявий мувозанатни сақлашга мажбур. Давид Алаба жамоани тарк этганидан сўнг, таркибда бешта марказий ҳимоячи мавжуд бўлиб турибди. Шу сабабли, клуб мутасаддилари янги ўйинчига жой бўшатиш мақсадида Раул Асенсио бўйича тушаётган таклифларни кўриб чиқишга тайёр.

Агар Арсенал билан Ҳинкапие трансфери бўйича келишувга эришилмаса, Мадрид клуби захира вариантларини ҳам тайёрлаб қўйган. Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас техник штаб учун жуда жозибали вариант бўлиб қолмоқда, аммо унинг трансфер баҳоси ҳаддан ташқари юқорилиги битимга тўсқинлик қилиши мумкин. Шунингдек, Интер вакили Алессандро Бастони ҳам мадридликлар эътиборида турибди.

Боруссия Дортмунд юлдузи Нико Счлоттербеккга бўлган қизиқиш эса футболчининг Кот-дъИвуар билан ўйинда олган оғир жароҳатидан сўнг сезиларли даражада пасайган. Goal.com маълумотларига кўра, Реал Мадрид аллақачон Марк Кукурелла, Бернардо Силва ва Дензел Думфриес каби йирик трансферларни якунлаган, шу сабабли молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш учун баъзи захира ўйинчиларини зудлик билан сотиши талаб этилади.

Ҳозирда Пиеро Ҳинкапие бор эътиборини Эквадор терма жамоаси сафидаги халқаро учрашувларга қаратган. Унинг клубдаги келажаги ва Мадридга кўчиб ўтиш эҳтимоли турнир якунланганидан сўнг ва мавсумолди машғулотлари бошланишидан олдин аниқ бўлади.

Реал МадридАрсеналТрансферЖозе МоуриньюФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль урадиБугун, 17:36Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиБугун, 17:18Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 17:11Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Бугун, 17:04Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...