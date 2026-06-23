Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?
Тошкентда янги ўрнатилган совуқ сув ҳисоблагичларининг ишлаши бўйича аҳоли мурожаатлари кўпайди. Шаҳарликлар асосан қурилмалар кўрсаткичларни автоматик узатмаётгани ва айрим хонадонларда тўлов суммаси кескин ошганидан шикоят қилмоқда.
«Тошкент шаҳар сув таъминоти» корхонаси ушбу масалалар бўйича тушунтириш бериб, янги ҳисоблагичлар қандай ишлаши ва ҳисоб-китоблар қай тартибда амалга оширилишини маълум қилди.
Маълумотлар нега автоматик узатилмайди?
Корхона маълумотига кўра, ҳозирги босқичда «ақлли» ҳисоблагичлар кўрсаткичларни биллинг тизимига мустақил ва автоматик равишда юбормайди.
Маълумотлар ҳар ойда бир марта абонент бўлимлари ходимлари томонидан Walk-by технологияси орқали йиғилади. Ушбу усулда мутахассислар ҳудудни айланиб чиқиб, ҳисоблагич кўрсаткичларини қурилмага яқинлашмасдан масофадан ўқийди.
Мазкур тизим Янгиҳаёт ва Сергели туманларида жорий этилган. Айни пайтда Яккасарой туманида ҳам уни ишга тушириш ишлари олиб борилмоқда.
Катта тўловлар қандай пайдо бўлади?
Биринчи ҳақиқий кўрсаткичлар тизимга келиб тушгунига қадар сув учун тўловлар хонадоннинг ўртача кунлик истеъмоли асосида ҳисобланади.
Ходимлар ҳисоблагичдаги ҳақиқий маълумотларни ўқигач, биллинг тизими аввалги ҳисоб-китобларни автоматик равишда қайта кўриб чиқади.
Шу сабабли дастлаб кўрсатилган юқори тўлов суммаси ҳақиқий кўрсаткичлар киритилганидан кейин ўзгариши мумкин.
Ҳисоблагич сувни ортиқча ҳисоблаяптими?
«Тошкент шаҳар сув таъминоти»нинг таъкидлашича, ўрнатилган асбоблар амалда сарфланган сув ҳажмини қайд этади.
Агар хонадонда сув истеъмоли кутилмаганда кўпайган бўлса, аҳолига сантехника жиҳозларини текшириш тавсия қилинди.
Айниқса, кўзга ташланмайдиган яширин сизиб чиқишлар катта сарфга олиб келиши мумкин. Ҳожатхонадаги сув тўкиш бакидан узлуксиз сув оқиши юқори тўловлар келиб чиқишининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири сифатида кўрсатилди.
Ҳисоблагич ўрнатиш бепул
Корхона ҳисоблагичларни ўрнатиш бепул амалга оширилишини маълум қилди. Янги қурилмани ягона маълумотлар базасида рўйхатдан ўтказиш ҳам уни ўрнатиш кунида бажарилади.
Шаҳарликларга тўловда кескин ўзгариш кузатилса, аввало ҳисоблагич кўрсаткичлари ва хонадондаги сантехника ҳолатини текшириш, зарурат туғилганда эса сув таъминоти ташкилотига мурожаат қилиш тавсия этилди.
…