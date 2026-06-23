Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?

·0·Жамият
Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?

Тошкентда янги ўрнатилган совуқ сув ҳисоблагичларининг ишлаши бўйича аҳоли мурожаатлари кўпайди. Шаҳарликлар асосан қурилмалар кўрсаткичларни автоматик узатмаётгани ва айрим хонадонларда тўлов суммаси кескин ошганидан шикоят қилмоқда.

«Тошкент шаҳар сув таъминоти» корхонаси ушбу масалалар бўйича тушунтириш бериб, янги ҳисоблагичлар қандай ишлаши ва ҳисоб-китоблар қай тартибда амалга оширилишини маълум қилди.

Маълумотлар нега автоматик узатилмайди?

Корхона маълумотига кўра, ҳозирги босқичда «ақлли» ҳисоблагичлар кўрсаткичларни биллинг тизимига мустақил ва автоматик равишда юбормайди.

Маълумотлар ҳар ойда бир марта абонент бўлимлари ходимлари томонидан Walk-by технологияси орқали йиғилади. Ушбу усулда мутахассислар ҳудудни айланиб чиқиб, ҳисоблагич кўрсаткичларини қурилмага яқинлашмасдан масофадан ўқийди.

Мазкур тизим Янгиҳаёт ва Сергели туманларида жорий этилган. Айни пайтда Яккасарой туманида ҳам уни ишга тушириш ишлари олиб борилмоқда.

Катта тўловлар қандай пайдо бўлади?

Биринчи ҳақиқий кўрсаткичлар тизимга келиб тушгунига қадар сув учун тўловлар хонадоннинг ўртача кунлик истеъмоли асосида ҳисобланади.

Ходимлар ҳисоблагичдаги ҳақиқий маълумотларни ўқигач, биллинг тизими аввалги ҳисоб-китобларни автоматик равишда қайта кўриб чиқади.

Шу сабабли дастлаб кўрсатилган юқори тўлов суммаси ҳақиқий кўрсаткичлар киритилганидан кейин ўзгариши мумкин.

Ҳисоблагич сувни ортиқча ҳисоблаяптими?

«Тошкент шаҳар сув таъминоти»нинг таъкидлашича, ўрнатилган асбоблар амалда сарфланган сув ҳажмини қайд этади.

Агар хонадонда сув истеъмоли кутилмаганда кўпайган бўлса, аҳолига сантехника жиҳозларини текшириш тавсия қилинди.

Айниқса, кўзга ташланмайдиган яширин сизиб чиқишлар катта сарфга олиб келиши мумкин. Ҳожатхонадаги сув тўкиш бакидан узлуксиз сув оқиши юқори тўловлар келиб чиқишининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири сифатида кўрсатилди.

Ҳисоблагич ўрнатиш бепул

Корхона ҳисоблагичларни ўрнатиш бепул амалга оширилишини маълум қилди. Янги қурилмани ягона маълумотлар базасида рўйхатдан ўтказиш ҳам уни ўрнатиш кунида бажарилади.

Шаҳарликларга тўловда кескин ўзгариш кузатилса, аввало ҳисоблагич кўрсаткичлари ва хонадондаги сантехника ҳолатини текшириш, зарурат туғилганда эса сув таъминоти ташкилотига мурожаат қилиш тавсия этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошадиБугун, 18:28Бекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБугун, 17:10Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Бугун, 16:11«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ бердиБугун, 16:08Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиБугун, 15:43Пискентда автодўконда ёнғин юз бердиПискентда автодўконда ёнғин юз бердиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди