1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади

·0·Жамият
1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади

1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори 412 минг сўмдан 440 минг сўмга оширилиши муносабати билан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар миқдори ҳам ўзгаради. Солиқлар, йиғимлар, давлат божи, давлат хизматлари ва лицензиялар учун тўловлар ҳам янги БҲМ асосида ҳисобланади.

Янги миқдор бўйича хавфсизлик камарини тақмаслик, шунингдек, техник кўрикдан ўтмаган ёки аптечкаси бўлмаган транспорт воситасидан фойдаланиш учун 220 минг сўм жарима белгиланади.

Ҳужжатларсиз ёки суғуртасиз автомобиль бошқарганлик учун жарима 440 минг сўмни ташкил этади. Тўхташ қоидаларини бузиш 880 минг сўмга тушади.

Йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар:

• Хавфсизлик камарини тақмаслик, 0,5 БҲМ — 220 000 сўм
• Техник кўрикдан ўтмаслик ёки аптечка бўлмаслиги, 0,5 БҲМ — 220 000 сўм
• Ҳужжатларсиз бошқариш, 1 БҲМ — 440 000 сўм
• Суғуртасиз бошқариш, 1 БҲМ — 440 000 сўм
• Қизил чироқда ҳаракатланиш, 3 БҲМ — 1 320 000 сўм
• Тақиқланган жойда тўхташ, 2 БҲМ — 880 000 сўм
• Рулда телефондан фойдаланиш, 3 БҲМ — 1 320 000 сўм
• Давлат рақамисиз бошқариш, 5 БҲМ — 2 200 000 сўм
• Тезликни соатига 20 километргача ошириш, 1 БҲМ — 440 000 сўм
• Тезликни соатига 20–40 километрга ошириш, 5 БҲМ — 2 200 000 сўм
• Тезликни соатига 40–60 километрга ошириш, 9 БҲМ — 3 960 000 сўм
• Тезликни соатига 60 километрдан кўпроқ ошириш, 15 БҲМ — 6 600 000 сўм
• Қарама-қарши ҳаракат йўлагига чиқиш, 10 БҲМ — 4 400 000 сўм
• Маст ҳолда автомобиль бошқариш, 40 БҲМ — 17 600 000 сўм
• Рухсатсиз қорайтирилган ойна билан ҳаракатланиш, 25 БҲМ — 11 000 000 сўм

Энг катта жарима маст ҳолда транспорт воситасини бошқарганлик учун белгиланган бўлиб, унинг миқдори 17,6 миллион сўмга етади. Рухсатсиз қорайтирилган ойна учун эса 11 миллион сўм жарима қўлланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБугун, 17:10Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Бугун, 16:11«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ бердиБугун, 16:08Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиБугун, 15:43Пискентда автодўконда ёнғин юз бердиПискентда автодўконда ёнғин юз бердиБугун, 15:38Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиФарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди