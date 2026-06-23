«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқда
Мюнхеннинг «Бавария» клуби жамоа етакчиларидан бири Майкл Олисе билан осонликча хайрлашмоқчи эмас. Немис гранди француз футболчисини фақат рекорд даражадаги таклиф тушган тақдирдагина сотиш масаласини кўриб чиқиши мумкин.
Журналист Роберто Гомес маълумотига кўра, «Бавария» раҳбарияти Мадриднинг «Реал» клубини Олисе бўйича ўз позицияси билан таништирган.
Манба таъкидлашича, мюнхенликлар бу ёзда 24 ёшли вингер учун 222 миллион евродан юқори таклиф келиб тушсагина музокара бошлашга тайёр.
Ушбу сумма футбол тарихидаги энг қиммат трансфер билан тенг. 2017 йилда «Пари Сен-Жермен» бразилиялик Неймарни «Барселона»дан айнан 222 миллион еврога харид қилган эди.
Ҳозирга қадар мазкур келишув жаҳон футболи тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида қолмоқда. Агар Олисе учун бундан юқори маблағ тўланса, француз футболчиси янги рекорд ўрнатиши мумкин.
Майкл Олисе айни пайтда Франция миллий терма жамоаси билан ЖЧ-2026да иштирок этмоқда. Французлар гуруҳ босқичида олти очко тўплаб, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.
Олисе ўтган мавсумда «Бавария»нинг энг самарали футболчиларидан бири бўлди. У барча мусобақалар доирасида 52 та учрашувда майдонга тушиб, 22 та гол урди ва 31 та голли узатмани амалга оширди.
Француз вингери 2024 йил ёзида Англиянинг «Кристал Пэлас» клубидан «Бавария» сафига келиб қўшилган эди. У қисқа вақт ичида мюнхенликлар ҳужумининг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди.
Олисега «Реал» томонидан қизиқиш билдирилаётган бўлса-да, «Бавария»нинг жуда юқори нарх белгилаши трансферни амалга оширишни қийинлаштириши мумкин.
Немис клуби футболчини келажакдаги асосий лойиҳасининг муҳим қисми деб ҳисобламоқда ва уни фақат рад этиб бўлмайдиган даражадаги таклиф эвазига қўйиб юбориш ниятида.
…