«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқда

·93·Спорт
«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқда

Мюнхеннинг «Бавария» клуби жамоа етакчиларидан бири Майкл Олисе билан осонликча хайрлашмоқчи эмас. Немис гранди француз футболчисини фақат рекорд даражадаги таклиф тушган тақдирдагина сотиш масаласини кўриб чиқиши мумкин.

Журналист Роберто Гомес маълумотига кўра, «Бавария» раҳбарияти Мадриднинг «Реал» клубини Олисе бўйича ўз позицияси билан таништирган.

Манба таъкидлашича, мюнхенликлар бу ёзда 24 ёшли вингер учун 222 миллион евродан юқори таклиф келиб тушсагина музокара бошлашга тайёр.

Ушбу сумма футбол тарихидаги энг қиммат трансфер билан тенг. 2017 йилда «Пари Сен-Жермен» бразилиялик Неймарни «Барселона»дан айнан 222 миллион еврога харид қилган эди.

Ҳозирга қадар мазкур келишув жаҳон футболи тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида қолмоқда. Агар Олисе учун бундан юқори маблағ тўланса, француз футболчиси янги рекорд ўрнатиши мумкин.

Майкл Олисе айни пайтда Франция миллий терма жамоаси билан ЖЧ-2026да иштирок этмоқда. Французлар гуруҳ босқичида олти очко тўплаб, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.

Олисе ўтган мавсумда «Бавария»нинг энг самарали футболчиларидан бири бўлди. У барча мусобақалар доирасида 52 та учрашувда майдонга тушиб, 22 та гол урди ва 31 та голли узатмани амалга оширди.

Француз вингери 2024 йил ёзида Англиянинг «Кристал Пэлас» клубидан «Бавария» сафига келиб қўшилган эди. У қисқа вақт ичида мюнхенликлар ҳужумининг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди.

Олисега «Реал» томонидан қизиқиш билдирилаётган бўлса-да, «Бавария»нинг жуда юқори нарх белгилаши трансферни амалга оширишни қийинлаштириши мумкин.

Немис клуби футболчини келажакдаги асосий лойиҳасининг муҳим қисми деб ҳисобламоқда ва уни фақат рад этиб бўлмайдиган даражадаги таклиф эвазига қўйиб юбориш ниятида.

БаварияМайкл ОлисеРеал МадридПари Сен-ЖерменКристал Пэлас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқдаРеал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқдаБугун, 17:36Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль урадиБугун, 17:36Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиБугун, 17:18Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 17:11Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Бугун, 17:04Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...