Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқда

·22·Техно
Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқда

Замонавий меҳнат бозорида резюме топшириш ва жавоб кутиш жараёни кўпинча самарасиз ва шаффоф бўлмаган босқичга айланиб қолди. Стокголмда асос солинган Фика Жобс стартапи ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида сунъий интеллект (AI) агентлари ёрдамида видео-интервюлар ўтказувчи янги платформани тақдим этди. Лойиҳа ўзининг илк ривожланиш босқичида 4 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фика Жобс платформаси анъанавий LinkedIn ва кўнгилочар TikTok форматларининг ўзига хос уйғунлигини эслатади. Бу ерда номзодлар қуруқ матнли маълумотнома ўрнига қисқа видео-профиллар орқали ўзларини намоён этадилар. TechCrunch нашрининг хабар беришича, жалб қилинган маблағлар платформани такомиллаштириш, жамоани кенгайтириш ва жорий йил охирида глобал бозорда кенг кўламли дебют қилишга йўналтирилади.

AI агентлари билан суҳбат қандай кечади?

Иш қидирувчилар учун жараён LinkedIn профилини платформага улашдан бошланади. Шундан сўнг, Google томонидан ишлаб чиқилган Gemini модели асосида ишловчи сунъий интеллект номзоднинг тажрибасини таҳлил қилади ва унга мослаштирилган саволларни шакллантиради. Номзод AI агенти билан тахминан 10 дақиқалик видео-интервюдан ўтади.

Суҳбат якунлангач, тизим автоматик равишда энг муҳим жавобларни қисқа видео-лавҳаларга ажратади ва уларни номзоднинг профилига жойлаштиради. Бу тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчи ҳар бир янги вакансия учун қайтадан ариза топшириши шарт эмас. Иш берувчилар тайёр видео-профиллар базасидан ўзларига мос мутахассисларни осонгина топишлари мумкин бўлади.

Резюмедан кўра муҳимроқ жиҳатлар

Стартап асосчилари Якоб ва Александр Дюбуа ушбу ғояга ўзларининг аввалги лойиҳалари давомида дуч келган қийинчиликлар сабаб келишган. Уларнинг сўзларига кўра, кўплаб иқтидорли номзодларнинг резюмеси эътиборни тортмайди, бироқ жонли мулоқотда уларнинг ғайрати ва салоҳияти дарҳол кўзга ташланади. "Қоғоздаги маълумотлар инсоннинг мулоқот қобилияти ва характерини тўлиқ очиб бера олмайди", — дейди Якоб Дюбуа.

Фика Жобс бозордаги бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, фақат иш берувчи учун саралаш воситаси бўлиб қолмай, балки номзодлар учун ўз шахсиятини кўрсатиш имкониятини берувчи майдон вазифасини ўтайди. Бу, айниқса, эндигина иш бошлаётган ёш мутахассислар ва ўз соҳасини ўзгартирмоқчи бўлганлар учун жуда қўл келиши кутилмоқда.

Ўзбекистон меҳнат бозорида ҳам сўнгги йилларда рақамли трансформация кузатилмоқда. Фика Жобс каби платформаларнинг оммалашиши маҳаллий HR мутахассисларига номзодларнинг нафақат техник кўникмаларини, балки уларнинг корпоратив маданиятга қанчалик мос келишини (културал фит) дастлабки босқичдаёқ аниқлаш имконини беради. Бу эса ишга қабул қилиш харажатларини ва вақтини сезиларли даражада тежайди.

Фика ЖобсСунъий IntelлектСтартапHR-ТехнологияларGoogle Gemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБугун, 18:52Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларVivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларБугун, 18:22Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиРоссиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиБугун, 17:56Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиHuawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиБугун, 17:20SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиSpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиБугун, 16:53Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиАкумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди