Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этди

·0·Спорт
Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этди

Аргентина терма жамоаси Ж гуруҳи доирасида Австрияга қарши кечган баҳсда муҳим ғалабани қўлга киритди. Далласдаги стадионда ўтган учрашувда Лионель Месси дубл қайд этиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги муваффақиятини таъминлади. Ушбу ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларининг турнирдаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндан сўнг Аргентина бош мураббийи Лионель Скалони ўз сардорининг нафақат голлари, балки майдондаги фидойилигини алоҳида эътироф этди. ТйК Sportс нашри хабарига кўра, мураббий Мессининг тўпсиз ҳаракатлари ва жамоавий ўйинга қўшган ҳиссаси голлардан ҳам муҳимроқ эканини таъкидлаган.

Сардорнинг фидойилиги ва жамоавий руҳ

Лионель Скалони Мессининг биринчи гол урилишидан олдин рақибдан тўпни олиб қўйишдаги фаоллигини юқори баҳолади. "Лео ҳаракатга тушса, бутун жамоа ҳаракатга келади. Унинг меҳнатсеварлиги ва майдондаги иштиёқи қолган футболчиларга ўрнак бўлмоқда. Жамоа қийин вазиятда турганда ҳам у курашди ва ғалабага замин яратди", — деди мураббий.

Ральф Рангник бошчилигидаги Австрия терма жамоаси ўзининг агрессив ва жисмоний курашларга бой услуби билан аргентиналикларга қаршилик кўрсатишга уринди. Бироқ, "Албиселесте" вакиллари рақиб босимига доц. бериб, ўз маҳоратларини намойиш эта олишди. Скалони ўз интервюсида бу каби ўйинлар жамоанинг характерини шакллантиришини қайд этди.

Чемпионлик ҳимояси йўлидаги қийинчиликлар

Гарчи ғалаба қозонилган бўлса-да, Аргентина устози ҳали қилинадиган ишлар кўплигини яширмади. У Австрияга қарши ўйинни Жазоир билан бўлган баҳсга қиёслаб, юқори савиядаги рақибларга қарши хатоларни тузатиш лозимлигини айтди. Ғалаба кайфияти камчиликларни бартараф этишни осонлаштириши таъкидланди.

Шунингдек, Лионель Скалони жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш осон бўлмаслигидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, турнирда ғолибликка даъворгарлар жуда кўп ва ҳар бир ўйин кескин курашлар остида ўтади. "Одамлар жамоамизнинг ўйинидан завқланяпти, аммо бизни олдинда оғир йўл кутиб турибди. Биз курашда давом этамиз", — дея хулоса қилди мутахассис.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 17:11Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Бугун, 17:04Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...