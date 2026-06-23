Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этди
Аргентина терма жамоаси Ж гуруҳи доирасида Австрияга қарши кечган баҳсда муҳим ғалабани қўлга киритди. Далласдаги стадионда ўтган учрашувда Лионель Месси дубл қайд этиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги муваффақиятини таъминлади. Ушбу ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларининг турнирдаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндан сўнг Аргентина бош мураббийи Лионель Скалони ўз сардорининг нафақат голлари, балки майдондаги фидойилигини алоҳида эътироф этди. ТйК Sportс нашри хабарига кўра, мураббий Мессининг тўпсиз ҳаракатлари ва жамоавий ўйинга қўшган ҳиссаси голлардан ҳам муҳимроқ эканини таъкидлаган.
Сардорнинг фидойилиги ва жамоавий руҳЛионель Скалони Мессининг биринчи гол урилишидан олдин рақибдан тўпни олиб қўйишдаги фаоллигини юқори баҳолади. "Лео ҳаракатга тушса, бутун жамоа ҳаракатга келади. Унинг меҳнатсеварлиги ва майдондаги иштиёқи қолган футболчиларга ўрнак бўлмоқда. Жамоа қийин вазиятда турганда ҳам у курашди ва ғалабага замин яратди", — деди мураббий.
Ральф Рангник бошчилигидаги Австрия терма жамоаси ўзининг агрессив ва жисмоний курашларга бой услуби билан аргентиналикларга қаршилик кўрсатишга уринди. Бироқ, "Албиселесте" вакиллари рақиб босимига доц. бериб, ўз маҳоратларини намойиш эта олишди. Скалони ўз интервюсида бу каби ўйинлар жамоанинг характерини шакллантиришини қайд этди.
Чемпионлик ҳимояси йўлидаги қийинчиликларГарчи ғалаба қозонилган бўлса-да, Аргентина устози ҳали қилинадиган ишлар кўплигини яширмади. У Австрияга қарши ўйинни Жазоир билан бўлган баҳсга қиёслаб, юқори савиядаги рақибларга қарши хатоларни тузатиш лозимлигини айтди. Ғалаба кайфияти камчиликларни бартараф этишни осонлаштириши таъкидланди.
Шунингдек, Лионель Скалони жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш осон бўлмаслигидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, турнирда ғолибликка даъворгарлар жуда кўп ва ҳар бир ўйин кескин курашлар остида ўтади. "Одамлар жамоамизнинг ўйинидан завқланяпти, аммо бизни олдинда оғир йўл кутиб турибди. Биз курашда давом этамиз", — дея хулоса қилди мутахассис.
…