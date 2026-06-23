Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади

·52·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади

Ўзбекистонда аҳоли даромадларини қўллаб-қувватлаш мақсадида иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар босқичма-босқич 7 фоизга индексация қилинади.

Бу ҳақда Президентнинг 2026 йил 23 июнда қабул қилинган ПФ-115-сонли фармонида белгиланди.

Ҳужжатга кўра, пенсия ва нафақалар 2026 йил 1 июлдан, бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ҳамда талабалар стипендиялари эса 1 сентябрдан оширилади.

1 июлдан пенсия ва нафақалар ошади

2026 йил 1 июлдан бошлаб барча турдаги пенсия ва нафақалар 7 фоизга индексация қилинади.

Шундан сўнг пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори 504 минг сўм этиб белгиланади.

Ёшга доир энг кам пенсия миқдори 983 минг сўмга, минимал ногиронлик пенсияси эса 1 миллион 83 минг сўмга етказилади.

Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга тўланадиган нафақа миқдори 450 минг сўмни ташкил этади.

Болалар нафақаси эса оиладаги болалар сони ва тоифасига қараб 295 минг сўмдан 386 минг сўмгача белгиланади. Иккинчи ва ундан кейинги болалар учун қўшимча тўловлар ҳам сақлаб қолинади.

1 сентябрдан маош ва стипендиялар кўтарилади

2026 йил 1 сентябрдан бюджет ташкилотларида ишлайдиган ходимларнинг иш ҳақи ва талабалар стипендиялари 7 фоизга оширилади.

Шу санадан меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўм этиб белгиланади.

Базавий ҳисоблаш миқдори эса 440 минг сўмга етказилади.

Янги миқдорлар кучга киргач, БҲМга боғлиқ айрим тўловлар, жарималар, давлат божлари ва хизматлар қиймати ҳам қайта ҳисобланиши мумкин.

Қабул қилинган фармон аҳолининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, даромадларни инфляция таъсиридан ҳимоя қилиш ва турмуш даражасини яхшилашга қаратилган.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқиладиҲужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқиладиБугун, 17:0924 июн учун валюта курслари эълон қилинди24 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:05Наманганда гўшт етиштириш ҳажми ва сифати ошмоқда (видео)Наманганда гўшт етиштириш ҳажми ва сифати ошмоқда (видео)Бугун, 13:00Ўзбекистон импорти тўрт ойда 26,7 фоизга ошдиЎзбекистон импорти тўрт ойда 26,7 фоизга ошдиБугун, 12:1124 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда24 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:34Низомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилдиНизомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилдиКеча, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда