Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқди

·0·Авто
Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқди

Хитойда Tesla Model 3 электромобили иштирокида содир бўлган навбатдаги йўл-транспорт ҳодисаси жамоатчилик ва автомобил ихлосмандлари диққат марказида бўлиб турибди. Мазкур воқеа электромобилларнинг хавфсизлик тизимлари ва улардаги электрон бошқарувнинг ишончлилиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Ҳодиса оқибатида жиддий моддий зарар етказилган бўлиб, ҳайдовчи ва ишлаб чиқарувчи ўртасида айбдорни аниқлаш бўйича қарама-қаршилик юзага келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа тафсилотларига кўра, Tesla Model 3 эгаси чорраҳада тўсиқни айланиб ўтиш мақсадида тормоз педалини кескин босганини таъкидламоқда. Бироқ, ҳайдовчининг сўзларига кўра, автомобил тезликни пасайтириш ўрнига, аксинча, тезлашиб кетган ва соатига 110 километр тезликка чиққан. Натижада электромобил бошқарувни йўқотиб, бошқа бир транспорт воситаси билан тўқнашган. Тўқнашув оқибатида иккала машинага ҳам жиддий шикаст етган, хусусан, жабрланган иккинчи автомобилнинг таъмирлаш харажатлари 13 000 доллардан ошиши хабар қилинган.

Суғурта билан боғлиқ муаммо ва ҳайдовчи даъвоси

Вазиятни янада мураккаблаштирган жиҳат шундаки, Tesla эгаси айнан ўша куни расмийлаштирган янги суғурта полиси ҳали кучга киришга улгурмаган эди. Бу эса барча моддий зарарларни қоплаш масаласини сўроқ остида қолдирмоқда. Ҳайдовчи ўзининг 20 йиллик ҳайдовчилик тажрибасига таяниб, хатоликка йўл қўймаганини ва доимий равишда икки педалли бошқарув режимидан фойдаланиб келганини айтмоқда. Унинг гумонига кўра, Tesla электрон тизимида носозлик юз берган ва компьютер тормоз буйруғини нотўғри талқин қилиб, тезланишни амалга оширган.

Tesla компанияси мазкур ҳолат юзасидан расмий баёнот беришга улгурди. ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, компания мутахассислари автомобилдан олинган маълумотларни дастлабки тарзда ўрганиб чиқишган. Текширув натижалари тўқнашувдан олдин тормоз тизимида ҳеч қандай техник носозлик ёки оғишлар бўлмаганини кўрсатган. Компания вакиллари агар автомобил эгаси ушбу хулосага рози бўлмаса, тегишли тартибга солувчи органлар билан ҳамкорликда чуқурлаштирилган тергов ўтказишга тайёр эканликларини билдиришган.

Электромобиллар хавфсизлиги ва глобал контекст

Ушбу воқеа Tesla учун ягона кўнгилсиз ҳолат эмас. Яқинда АҚШнинг Техас штатида ҳам шунга ўхшаш фожиа юз берган эди. Унда автопилот режимида бўлгани тахмин қилинаётган Tesla автомобили уйга бориб урилиши оқибатида бино ичидаги аёл ҳалок бўлган эди. Бундай ҳодисалар юқори технологияли автомобиллар, айниқса, автоном бошқарув элементларига эга транспорт воситаларининг хавфсизлик даражасига бўлган ишончни синовдан ўтказмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla ва бошқа электромобиллар, жумладан BYD моделлари оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай техник баҳслар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Экспертлар ҳайдовчиларга ҳар қандай вазиятда ҳам электрон ёрдамчиларга тўлиқ таяниб қолмасликни ва суғурта масалаларига масъулият билан ёндашишни тавсия этмоқдалар. Ҳозирда Хитойдаги воқеа юзасидан якуний хулоса чиқариш учун қўшимча экспертизалар тайинланиши кутилмоқда.

TeslaХитойАвтоҳалокатЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиJaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиБугун, 14:20Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиFord арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиБугун, 10:27Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиToyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиБугун, 09:24Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБританияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБугун, 06:58Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиКеча, 20:21BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиКеча, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди