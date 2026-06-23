Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқди
Хитойда Tesla Model 3 электромобили иштирокида содир бўлган навбатдаги йўл-транспорт ҳодисаси жамоатчилик ва автомобил ихлосмандлари диққат марказида бўлиб турибди. Мазкур воқеа электромобилларнинг хавфсизлик тизимлари ва улардаги электрон бошқарувнинг ишончлилиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Ҳодиса оқибатида жиддий моддий зарар етказилган бўлиб, ҳайдовчи ва ишлаб чиқарувчи ўртасида айбдорни аниқлаш бўйича қарама-қаршилик юзага келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеа тафсилотларига кўра, Tesla Model 3 эгаси чорраҳада тўсиқни айланиб ўтиш мақсадида тормоз педалини кескин босганини таъкидламоқда. Бироқ, ҳайдовчининг сўзларига кўра, автомобил тезликни пасайтириш ўрнига, аксинча, тезлашиб кетган ва соатига 110 километр тезликка чиққан. Натижада электромобил бошқарувни йўқотиб, бошқа бир транспорт воситаси билан тўқнашган. Тўқнашув оқибатида иккала машинага ҳам жиддий шикаст етган, хусусан, жабрланган иккинчи автомобилнинг таъмирлаш харажатлари 13 000 доллардан ошиши хабар қилинган.
Суғурта билан боғлиқ муаммо ва ҳайдовчи даъвосиВазиятни янада мураккаблаштирган жиҳат шундаки, Tesla эгаси айнан ўша куни расмийлаштирган янги суғурта полиси ҳали кучга киришга улгурмаган эди. Бу эса барча моддий зарарларни қоплаш масаласини сўроқ остида қолдирмоқда. Ҳайдовчи ўзининг 20 йиллик ҳайдовчилик тажрибасига таяниб, хатоликка йўл қўймаганини ва доимий равишда икки педалли бошқарув режимидан фойдаланиб келганини айтмоқда. Унинг гумонига кўра, Tesla электрон тизимида носозлик юз берган ва компьютер тормоз буйруғини нотўғри талқин қилиб, тезланишни амалга оширган.
Tesla компанияси мазкур ҳолат юзасидан расмий баёнот беришга улгурди. ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, компания мутахассислари автомобилдан олинган маълумотларни дастлабки тарзда ўрганиб чиқишган. Текширув натижалари тўқнашувдан олдин тормоз тизимида ҳеч қандай техник носозлик ёки оғишлар бўлмаганини кўрсатган. Компания вакиллари агар автомобил эгаси ушбу хулосага рози бўлмаса, тегишли тартибга солувчи органлар билан ҳамкорликда чуқурлаштирилган тергов ўтказишга тайёр эканликларини билдиришган.
Электромобиллар хавфсизлиги ва глобал контекстУшбу воқеа Tesla учун ягона кўнгилсиз ҳолат эмас. Яқинда АҚШнинг Техас штатида ҳам шунга ўхшаш фожиа юз берган эди. Унда автопилот режимида бўлгани тахмин қилинаётган Tesla автомобили уйга бориб урилиши оқибатида бино ичидаги аёл ҳалок бўлган эди. Бундай ҳодисалар юқори технологияли автомобиллар, айниқса, автоном бошқарув элементларига эга транспорт воситаларининг хавфсизлик даражасига бўлган ишончни синовдан ўтказмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla ва бошқа электромобиллар, жумладан BYD моделлари оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай техник баҳслар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Экспертлар ҳайдовчиларга ҳар қандай вазиятда ҳам электрон ёрдамчиларга тўлиқ таяниб қолмасликни ва суғурта масалаларига масъулият билан ёндашишни тавсия этмоқдалар. Ҳозирда Хитойдаги воқеа юзасидан якуний хулоса чиқариш учун қўшимча экспертизалар тайинланиши кутилмоқда.
…