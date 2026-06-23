Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархлар

·0·Техно
Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархлар

Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг навбатдаги буклама смартфони — Vivo Х Фолд6 моделини намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. 26-июн куни расман анонс қилиниши кутилаётган ушбу қурилма техник хусусиятлари ва нархи билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Янги авлод смартфони нафақат илғор технологияларни, балки сезиларли даражадаги нарх ўсишини ҳам ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Vivo Х Фолд6 Хитойдаги йирик савдо платформаларида олдиндан буюртма бериш учун пайдо бўлди ва бу орқали қурилманинг барча конфигурациялари нархи маълум бўлди. Смартфон тўрт хил талқинда тақдим этилади: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ва энг юқори 16 GB + 1 TB хотира сиғимига эга версиялар. Нархлар эса мос равишда 1475 доллардан бошланиб, 1850 долларгача етади.

Таъкидлаш жоизки, янги модел ўзидан олдинги Vivo Х Фолд 5 версиясига қараганда сезиларли даражада қимматлашган. Аввалги авлод 6999 дан 9499 юангача сотилган бўлса, янги моделнинг нархи баъзи конфигурацияларда 40 фоизгача ошганини кўриш мумкин. Бу ўсиш қурилмага ўрнатилган юқори технологияли бутловчи қисмлар ва инновацион ечимлар билан изоҳланмоқда.

Техник имкониятлар: Samsung экрани ва кучли аккумулятор

Vivo Х Фолд6 моделининг асосий устунлиги унинг ички экрани ҳисобланади. Samsung томонидан ишлаб чиқарилган 8,02 дюймли улкан буклама дисплей 5000 нитгача ёрқинликни таъминлай олади. Бу ҳозирги кунда бозордаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб, қуёш нури остида ҳам тасвирнинг тиниқлигини кафолатлайди. Қурилма қуввати учун эса 7000 мА/соат сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у сиmsиз қувватланиш тизимини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Смартфон унумдорлиги учун Dimensity 9500 Супер Эдитион процессори танланган. Дастурий таъминот сифатида эса ОригинОС 6 Фолд қобиғи ўрнатилган бўлиб, у кўп вазифалилик режимига ихтисослашган. Фойдаланувчилар бир вақтнинг ўзида битта экранда бештагача иловани очиб ишлашлари мумкин бўлади.

Камера ва оптик инновациялар

Камера имкониятлари борасида Vivo Х Фолд6 ҳақиқий флагман даражасига кўтарилган. Қурилманинг асосий камераси 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, у деталларга бой суратларни олиш имконини беради. Шунингдек, модел таркибига қуйидаги модуллар киритилган:

  • Sony ЛЙТ-602 датчигига эга перископик камера;
  • 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул;
  • Ташқи телеконвертерни қўллаб-қувватлаш тизими.
Ушбу оптик тизим смартфонни мобил сураткашлик ихлосмандлари учун энг жозибадор танловлардан бирига айлантиради. Айниқса, Sony датчиги ва телеконвертер билан ишлаш имконияти узоқ масофадаги объектларни сифатли муҳрлашда қўл келади. Ўзбекистон бозорида ушбу бренд маҳсулотлари машҳурлигини ҳисобга олсак, янги флагман Samsung Galaxy З Фолд сериясига жиддий рақобатчи бўлиши кутилмоқда.

VivoСмартфонТехнологияSamsungГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаСунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаБугун, 18:22Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиРоссиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиБугун, 17:56Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиHuawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиБугун, 17:20SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиSpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиБугун, 16:53Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиАкумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиБугун, 16:29SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариSpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди