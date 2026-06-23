Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархлар
Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг навбатдаги буклама смартфони — Vivo Х Фолд6 моделини намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. 26-июн куни расман анонс қилиниши кутилаётган ушбу қурилма техник хусусиятлари ва нархи билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Янги авлод смартфони нафақат илғор технологияларни, балки сезиларли даражадаги нарх ўсишини ҳам ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Vivo Х Фолд6 Хитойдаги йирик савдо платформаларида олдиндан буюртма бериш учун пайдо бўлди ва бу орқали қурилманинг барча конфигурациялари нархи маълум бўлди. Смартфон тўрт хил талқинда тақдим этилади: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ва энг юқори 16 GB + 1 TB хотира сиғимига эга версиялар. Нархлар эса мос равишда 1475 доллардан бошланиб, 1850 долларгача етади.
Таъкидлаш жоизки, янги модел ўзидан олдинги Vivo Х Фолд 5 версиясига қараганда сезиларли даражада қимматлашган. Аввалги авлод 6999 дан 9499 юангача сотилган бўлса, янги моделнинг нархи баъзи конфигурацияларда 40 фоизгача ошганини кўриш мумкин. Бу ўсиш қурилмага ўрнатилган юқори технологияли бутловчи қисмлар ва инновацион ечимлар билан изоҳланмоқда.
Техник имкониятлар: Samsung экрани ва кучли аккумуляторVivo Х Фолд6 моделининг асосий устунлиги унинг ички экрани ҳисобланади. Samsung томонидан ишлаб чиқарилган 8,02 дюймли улкан буклама дисплей 5000 нитгача ёрқинликни таъминлай олади. Бу ҳозирги кунда бозордаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб, қуёш нури остида ҳам тасвирнинг тиниқлигини кафолатлайди. Қурилма қуввати учун эса 7000 мА/соат сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у сиmsиз қувватланиш тизимини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Смартфон унумдорлиги учун Dimensity 9500 Супер Эдитион процессори танланган. Дастурий таъминот сифатида эса ОригинОС 6 Фолд қобиғи ўрнатилган бўлиб, у кўп вазифалилик режимига ихтисослашган. Фойдаланувчилар бир вақтнинг ўзида битта экранда бештагача иловани очиб ишлашлари мумкин бўлади.
Камера ва оптик инновацияларКамера имкониятлари борасида Vivo Х Фолд6 ҳақиқий флагман даражасига кўтарилган. Қурилманинг асосий камераси 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, у деталларга бой суратларни олиш имконини беради. Шунингдек, модел таркибига қуйидаги модуллар киритилган:
- Sony ЛЙТ-602 датчигига эга перископик камера;
- 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул;
- Ташқи телеконвертерни қўллаб-қувватлаш тизими.
…