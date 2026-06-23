Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йил 1 сентябрдан бошлаб давлат олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар стипендияси 7 фоизга оширилади.
Ўзгаришдан сўнг базавий стипендия миқдори ҳозирги 569 670 сўмдан 609 547 сўмга етади. Аъло баҳоларга ўқийдиган талабалар учун белгиланган стипендия эса 683 604 сўмдан 731 456 сўмга оширилади.
Янги миқдорлар 2026/2027 ўқув йили бошидан, яъни 1 сентябрдан амал қилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…