Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқда

·1·Ўзбекистон
Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқда

2026 йил 1 сентябрдан бошлаб давлат олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар стипендияси 7 фоизга оширилади.

Ўзгаришдан сўнг базавий стипендия миқдори ҳозирги 569 670 сўмдан 609 547 сўмга етади. Аъло баҳоларга ўқийдиган талабалар учун белгиланган стипендия эса 683 604 сўмдан 731 456 сўмга оширилади.

Янги миқдорлар 2026/2027 ўқув йили бошидан, яъни 1 сентябрдан амал қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиМаҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиБугун, 17:41Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинМактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинБугун, 15:12Вьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиВьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиБугун, 14:59Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқдаНаманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқдаБугун, 12:52Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?Бугун, 11:40Ўзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиЎзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиКеча, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади