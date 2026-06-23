Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этди
Россиянинг Булат компанияси мобил алоқа операторлари учун мўлжалланган таянч станциялари линиясини сезиларли даражада кенгайтирди. Ростелеком таркибига кирувчи ушбу ишлаб чиқарувчи ўз қурилмаларининг частота диапазонини ошириб, замонавий тармоқ талабларига мослаштирди. Бу янгилик телекоммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Санкт-Петербургдаги Россия телекоммуникация технологиялари илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси майдончасида 800, 900, 1800, 2100, 2300 ва 2600 MHz частоталарида ишлай оладиган илк намуналар ишлаб чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу диапазонларнинг қамраб олиниши операторларга турли географик ва техник шароитларда тармоқни янада мослашувчан тарзда кенгайтириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва қувватнинг ошишиЯнги авлод таянч станцияларида сигналларни қайта ишлаш блокининг қуввати ҳам оширилган. Бу ўзгариш ускунани нафақат чекка ҳудудларда, балки аҳоли зич жойлашган йирик шаҳарларда ва тармоққа юклама юқори бўлган ҳудудларда ҳам муваффақиятли қўллаш имконини беради. Юқори сезувчанликка эга қабул қилгичлар ҳисобига кенг қамров зонаси таъминланади.
Булат таянч станциялари асосан ЛТE-Адвансед ва ГСМ стандартларида ишлашга мўлжалланган. Шунингдек, қурилмалар таркибига компаниянинг шахсий бошқарув тизими ҳам киритилган. Бу эса ташқи дастурий таъминотларга боғлиқликни камайтириб, тизим хавфсизлиги ва барқарорлигини оширади.
Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, янги имкониятлар операторларга тармоқни жойлаштиришнинг турли сценарийларидан фойдаланишга йўл очади. Бу — янги ҳудудларни алоқа билан қамраб олишдан тортиб, мавжуд тармоқларнинг сиғимини оширишгача бўлган жараёнларни ўз ичига олади. Ҳозирги вақтда Булат брендининг 2000 га яқин таянч станцияси Т2 оператори тармоғида муваффақиятли синовдан ўтиб, фаолият кўрсатмоқда.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойи бошида Т2 оператори айнан Булат станциялари орқали ВоЛТE (Воисе овер ЛТE) технологиясини ишга туширган эди. Бу маҳаллий ишлаб чиқарилган ускуналар орқали юқори сифатли овозли алоқани таъминлаш мумкинлигини амалда исботлади. Келгусида ушбу технологияларнинг МДҲ давлатлари бўйлаб кенг тарқалиши ва минтақавий алоқа сифатига таъсири мутахассислар диққат марказида бўлиб қолмоқда.
…