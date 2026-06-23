Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этди

·26·Техно
Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этди

Россиянинг Булат компанияси мобил алоқа операторлари учун мўлжалланган таянч станциялари линиясини сезиларли даражада кенгайтирди. Ростелеком таркибига кирувчи ушбу ишлаб чиқарувчи ўз қурилмаларининг частота диапазонини ошириб, замонавий тармоқ талабларига мослаштирди. Бу янгилик телекоммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Санкт-Петербургдаги Россия телекоммуникация технологиялари илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси майдончасида 800, 900, 1800, 2100, 2300 ва 2600 MHz частоталарида ишлай оладиган илк намуналар ишлаб чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу диапазонларнинг қамраб олиниши операторларга турли географик ва техник шароитларда тармоқни янада мослашувчан тарзда кенгайтириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва қувватнинг ошиши

Янги авлод таянч станцияларида сигналларни қайта ишлаш блокининг қуввати ҳам оширилган. Бу ўзгариш ускунани нафақат чекка ҳудудларда, балки аҳоли зич жойлашган йирик шаҳарларда ва тармоққа юклама юқори бўлган ҳудудларда ҳам муваффақиятли қўллаш имконини беради. Юқори сезувчанликка эга қабул қилгичлар ҳисобига кенг қамров зонаси таъминланади.

Булат таянч станциялари асосан ЛТE-Адвансед ва ГСМ стандартларида ишлашга мўлжалланган. Шунингдек, қурилмалар таркибига компаниянинг шахсий бошқарув тизими ҳам киритилган. Бу эса ташқи дастурий таъминотларга боғлиқликни камайтириб, тизим хавфсизлиги ва барқарорлигини оширади.

Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, янги имкониятлар операторларга тармоқни жойлаштиришнинг турли сценарийларидан фойдаланишга йўл очади. Бу — янги ҳудудларни алоқа билан қамраб олишдан тортиб, мавжуд тармоқларнинг сиғимини оширишгача бўлган жараёнларни ўз ичига олади. Ҳозирги вақтда Булат брендининг 2000 га яқин таянч станцияси Т2 оператори тармоғида муваффақиятли синовдан ўтиб, фаолият кўрсатмоқда.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойи бошида Т2 оператори айнан Булат станциялари орқали ВоЛТE (Воисе овер ЛТE) технологиясини ишга туширган эди. Бу маҳаллий ишлаб чиқарилган ускуналар орқали юқори сифатли овозли алоқани таъминлаш мумкинлигини амалда исботлади. Келгусида ушбу технологияларнинг МДҲ давлатлари бўйлаб кенг тарқалиши ва минтақавий алоқа сифатига таъсири мутахассислар диққат марказида бўлиб қолмоқда.

БулатЛТEТелекоммуникацияРостелекомТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаСунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаБугун, 18:22Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларVivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларБугун, 18:22Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиHuawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиБугун, 17:20SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиSpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиБугун, 16:53Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиАкумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиБугун, 16:29SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариSpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди