Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадам

·22·Спорт
Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадам

Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида бўлиб ўтган Франция ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган натижа билан якунланди. Кўпчилик мухлислар Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги қарама-қаршиликни кутган бир пайтда, PSJ юлдузи Усман Дембеле барча эътиборни ўзига қаратди. Унинг биринчи бўлимдаги ёрқин ўйини ва тезкор хет-трики "уч ранглилар"нинг ғалабасини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия терма жамоаси устози Стале Солбаккен гуруҳда пешқадамликни қўлга киритиш имконияти бўлишига қарамай, таркибда жиддий ротацияни амалга оширди. Жамоанинг асосий юлдузлари Эрлинг Холанд ва Мартин Одегаард захира ўриндиғида қолдирилгани скандинавияликлар учун қимматга тушди. Франция эса учрашувнинг илк дақиқалариданоқ босимни кучайтирди.

Дембеленинг 32 дақиқалик бенефиси

Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Килиан Мбаппе томонидан узатилган пасни Усман Дембеле голга айлантирди. Рақиб ҳимоячисини чиройли ҳаракат билан ортда қолдирган ҳужумчи узоқ бурчакни аниқ нишонга олди. Oraдан кўп ўтмай, Мбаппе яна бир бор ассистентлик вазифасини бажарди ва Дембеле жарима майдончаси ташқарисидан айланма зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Норвегия терма жамоаси Тело Аасгарднинг голи эвазига ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди ва ўйинга қайтишга умид қилди. Бироқ Дембеле танаффусга қадар ўзининг учинчи голини ҳам уриб, хет-трикни расмийлаштирди. Жарима майдончаси ичида бўш қолдирилган футболчи чап оёғи билан дарвозанинг пастки бурчагини аниқ нишонга олди.

Иккинчи бўлим ва якуний натижа

Иккинчи бўлим бошида Норвегия ҳисобни қисқартириш учун қулай имкониятга эга бўлди. Тео Ҳернандез ўз жарима майдончаси ичида қоидани бузгани учун ҳакам пеналти белгилади. Бироқ дарвозабон Мике Маигнан Жорген Странд Ларсеннинг зарбасини қайтариб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди. Бу вазият ўйиннинг қолган қисмига ўз таъсирини ўтказмай қолмади.

Учрашув якунланиши арафасида ёш иқтидор эгаси Десире Доуе бош билан зарба бериб, якуний ҳисобни ўрнатди. Ушбу ғалаба Францияга Ж гуруҳи жадвалида биринчи ўринни мустаҳкамлаш имконини берди. Норвегия эса етакчи футболчиларини захирада қолдиргани сабабли муҳим очколарни бой берди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу учрашув Европа футболидаги кучлар нисбатини яна бир бор кўрсатиб берди. Айниқса, Усман Дембеленинг барқарор ўйин намойиш эта бошлагани ва Килиан Мбаппе билан ўзаро тушуниши Франция терма жамоасининг бўлажак турнирлардаги асосий қуроли бўлишидан далолат беради.

ФранцияНорвегияУсман ДембелеКилиан МбаппеЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Бугун, 00:53Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Бугун, 00:19Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиСенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиКеча, 23:18Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Кеча, 23:12Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувҚатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувКеча, 22:07Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиЖоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиКеча, 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди