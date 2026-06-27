Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадам
Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида бўлиб ўтган Франция ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган натижа билан якунланди. Кўпчилик мухлислар Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги қарама-қаршиликни кутган бир пайтда, PSJ юлдузи Усман Дембеле барча эътиборни ўзига қаратди. Унинг биринчи бўлимдаги ёрқин ўйини ва тезкор хет-трики "уч ранглилар"нинг ғалабасини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия терма жамоаси устози Стале Солбаккен гуруҳда пешқадамликни қўлга киритиш имконияти бўлишига қарамай, таркибда жиддий ротацияни амалга оширди. Жамоанинг асосий юлдузлари Эрлинг Холанд ва Мартин Одегаард захира ўриндиғида қолдирилгани скандинавияликлар учун қимматга тушди. Франция эса учрашувнинг илк дақиқалариданоқ босимни кучайтирди.
Дембеленинг 32 дақиқалик бенефисиЎйиннинг 6-дақиқасидаёқ Килиан Мбаппе томонидан узатилган пасни Усман Дембеле голга айлантирди. Рақиб ҳимоячисини чиройли ҳаракат билан ортда қолдирган ҳужумчи узоқ бурчакни аниқ нишонга олди. Oraдан кўп ўтмай, Мбаппе яна бир бор ассистентлик вазифасини бажарди ва Дембеле жарима майдончаси ташқарисидан айланма зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Норвегия терма жамоаси Тело Аасгарднинг голи эвазига ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди ва ўйинга қайтишга умид қилди. Бироқ Дембеле танаффусга қадар ўзининг учинчи голини ҳам уриб, хет-трикни расмийлаштирди. Жарима майдончаси ичида бўш қолдирилган футболчи чап оёғи билан дарвозанинг пастки бурчагини аниқ нишонга олди.
Иккинчи бўлим ва якуний натижаИккинчи бўлим бошида Норвегия ҳисобни қисқартириш учун қулай имкониятга эга бўлди. Тео Ҳернандез ўз жарима майдончаси ичида қоидани бузгани учун ҳакам пеналти белгилади. Бироқ дарвозабон Мике Маигнан Жорген Странд Ларсеннинг зарбасини қайтариб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди. Бу вазият ўйиннинг қолган қисмига ўз таъсирини ўтказмай қолмади.
Учрашув якунланиши арафасида ёш иқтидор эгаси Десире Доуе бош билан зарба бериб, якуний ҳисобни ўрнатди. Ушбу ғалаба Францияга Ж гуруҳи жадвалида биринчи ўринни мустаҳкамлаш имконини берди. Норвегия эса етакчи футболчиларини захирада қолдиргани сабабли муҳим очколарни бой берди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу учрашув Европа футболидаги кучлар нисбатини яна бир бор кўрсатиб берди. Айниқса, Усман Дембеленинг барқарор ўйин намойиш эта бошлагани ва Килиан Мбаппе билан ўзаро тушуниши Франция терма жамоасининг бўлажак турнирлардаги асосий қуроли бўлишидан далолат беради.
…