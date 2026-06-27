Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»

·26·Спорт
Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши учрашув олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида иштирок этиб, бўлажак баҳс ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Италиялик мутахассис рақибнинг тажрибали ва жисмоний жиҳатдан кучли жамоа эканини таъкидлади. Шунга қарамай, Ўзбекистон терма жамоаси фақат ғалаба учун майдонга тушишини маълум қилди.

«Конго жуда яхши жамоа. Уларда тажриба бор ва футболчилари жисмоний жиҳатдан яхши тайёрланган. Аммо биз уларни мағлуб этиш учун ҳаракат қиламиз», — деди Каннаваро.

Бош мураббийнинг фикрича, Конгога қарши учрашув аввалги икки ўйиндан фарқ қилиши мумкин. Чунки Ўзбекистон дастлабки турларда жаҳон футболидаги энг юқори даражадаги рақибларга қарши майдонга тушди.

«Эртанги ўйин бошқача бўлади. Биз аллақачон жуда юқори савиядаги икки рақибга қарши ўйнадик. Охирги учрашув ҳам осон кечмади. Биз уни батафсил таҳлил қилдик», — дея қўшимча қилди у.

Каннаваро дарвозабонлар масаласига ҳам тўхталиб, биринчи баҳсда Ўткир Юсупов яхши ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Биринчи учрашувда Юсупов яхши ўйин кўрсатди. Биз шунчаки бошқа дарвозабонимизга ҳам имконият беришни хоҳладик. Таркибимизда юқори даражадаги уч нафар дарвозабон бор», — деди мураббий.

Унинг айтишича, мураббийлар штаби жаҳон чемпионатида имкон қадар кўпроқ футболчига майдонга тушиш имкониятини беришга ҳаракат қилмоқда.

«Барча футболчиларга имконият беришга интиляпман. Чунки жаҳон чемпионатида тўпланган бундай тажриба ҳар бир ўйинчи учун жуда муҳим», — дея хулоса қилди Фабио Каннаваро.

Ўзбекистон терма жамоаси Конго ДРга қарши баҳсда турнирдаги илк ғалабасини қўлга киритиш ва мухлисларга муносиб натижа тақдим этиш учун майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Бугун, 00:19Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиСенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиКеча, 23:18Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Кеча, 23:12Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувҚатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувКеча, 22:07Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиЖоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиКеча, 22:04Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Кеча, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди