Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосида

·0·Техно
Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосида

SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳасини яратиш ва кенгайтиришда иштирок этган бир гуруҳ тажрибали муҳандислар Эклипсе Спасе номли янги стартапни эълон қилди. Ушбу компания давлатлар ва йирик корпорациялар учун худди iPhone каби тайёр ва осон бошқариладиган сунъий йўлдошлар туркумини етказиб беришни мақсад қилган. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эклипсе Спасе ўз фаолиятини бир йил аввал Вашингтон штатининг Редмонд шаҳрида — айнан Starlink қурилмалари ишлаб чиқариладиган ҳудудда бошлаган эди. Стартап асосчиси ва бош директори Дерек Уерта илгари SpaceX компаниясида сунъий йўлдошларнинг фойдали юкламалари бўйича муҳандис-менежер лавозимида ишлаган. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг илк аппарат маҳсулотлари жорий йилнинг ўзидаёқ мижозларга етказиб берилади.

Ишлаб чиқаришнинг янгича ёндашуви

SpaceX барча жараёнларни ўз назоратида ушлаб турадиган вертикал интеграциялашган моделдан фойдаланса, Эклипсе Спасе мутлақо бошқа — Apple компаниясига хос йўлни танлаган. Бу моделда стартап сунъий йўлдошлар архитектурасини ишлаб чиқади, интеллектуал мулкка эгалик қилади ва ишлаб чиқариш жараёнларини лойиҳалаштиради, бироқ бевосита йиғиш ишларини минтақавий ҳамкорларга топширади.

Бундай ёндашув мижозларга SpaceX даражасидаги улкан инфратузилмани қурмасдан туриб, ўзининг шахсий сунъий йўлдош тармоғига эга бўлиш имконини беради. Ҳозирда стартапда 30 га яқин ходим меҳнат қилмоқда ва уларнинг ярмидан кўпи бевосита Starlink лойиҳасидан келган мутахассислардир. Улар орасида фаза панжарали антенналар, дастурий таъминот ва энергия тизимлари бўйича етук муҳандислар бор.

Техник имкониятлар ва келажак режалари

Компаниянинг илк тўлиқ демо-сунъий йўлдоши 2027-йилда орбитага чиқарилиши режалаштирилган. Ушбу аппарат вазни 100 кг дан кам бўлган платформада қурилади ва унда радиация дозаси датчиги ҳамда плазма параметрларини ўлчовчи асбоблар ўрнатилади. Операцион сунъий йўлдошлар эса қуйидаги техник хусусиятларга эга бўлади:

  • С-диапазонли фаза панжарали антенналар;
  • В-диапазонли сунъий йўлдошлараро алоқа линиялари;
  • 8 кВ гача қувватга эга энергия тизимлари;
  • Директ-то-Девисе технологияси орқали тўғридан-тўғри смартфонларга уланиш имконияти.
Дерек Уертанинг таъкидлашича, ҳозирги бозор модели сунъий йўлдош инфратузилмасини фақат саноқли давлатлар ва операторлар қўлида тўплаб қўймоқда. Бошқа мамлакатлар эса ўзга тармоқлардан ижара асосида фойдаланишга мажбур. Эклипсе Спасе ушбу қарамликни бартараф этиб, ҳар бир давлатга ўзининг мустақил коинот тармоғини яратишда кўмаклашмоқчи.

Келажакда стартап ўз технологияларини кенг полосали интернет ва ҳатто орбитал маълумотлар марказлари (дата-сентерс) даражасигача кенгайтиришни режалаштирмоқда. Битта Falcon 9 ракетаси ёрдамида компаниянинг 20 дан ортиқ аппаратларини коинотга учириш мумкин бўлади, бу эса лойиҳанинг иқтисодий жиҳатдан самарадорлигини таъминлайди.

SpaceXStarlinkЭклипсе СпасеСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиAvito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиБугун, 00:53Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиNovaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиБугун, 00:30SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларSpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларБугун, 00:22NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди