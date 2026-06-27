Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосида
SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳасини яратиш ва кенгайтиришда иштирок этган бир гуруҳ тажрибали муҳандислар Эклипсе Спасе номли янги стартапни эълон қилди. Ушбу компания давлатлар ва йирик корпорациялар учун худди iPhone каби тайёр ва осон бошқариладиган сунъий йўлдошлар туркумини етказиб беришни мақсад қилган. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эклипсе Спасе ўз фаолиятини бир йил аввал Вашингтон штатининг Редмонд шаҳрида — айнан Starlink қурилмалари ишлаб чиқариладиган ҳудудда бошлаган эди. Стартап асосчиси ва бош директори Дерек Уерта илгари SpaceX компаниясида сунъий йўлдошларнинг фойдали юкламалари бўйича муҳандис-менежер лавозимида ишлаган. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг илк аппарат маҳсулотлари жорий йилнинг ўзидаёқ мижозларга етказиб берилади.
Ишлаб чиқаришнинг янгича ёндашувиSpaceX барча жараёнларни ўз назоратида ушлаб турадиган вертикал интеграциялашган моделдан фойдаланса, Эклипсе Спасе мутлақо бошқа — Apple компаниясига хос йўлни танлаган. Бу моделда стартап сунъий йўлдошлар архитектурасини ишлаб чиқади, интеллектуал мулкка эгалик қилади ва ишлаб чиқариш жараёнларини лойиҳалаштиради, бироқ бевосита йиғиш ишларини минтақавий ҳамкорларга топширади.
Бундай ёндашув мижозларга SpaceX даражасидаги улкан инфратузилмани қурмасдан туриб, ўзининг шахсий сунъий йўлдош тармоғига эга бўлиш имконини беради. Ҳозирда стартапда 30 га яқин ходим меҳнат қилмоқда ва уларнинг ярмидан кўпи бевосита Starlink лойиҳасидан келган мутахассислардир. Улар орасида фаза панжарали антенналар, дастурий таъминот ва энергия тизимлари бўйича етук муҳандислар бор.
Техник имкониятлар ва келажак режалариКомпаниянинг илк тўлиқ демо-сунъий йўлдоши 2027-йилда орбитага чиқарилиши режалаштирилган. Ушбу аппарат вазни 100 кг дан кам бўлган платформада қурилади ва унда радиация дозаси датчиги ҳамда плазма параметрларини ўлчовчи асбоблар ўрнатилади. Операцион сунъий йўлдошлар эса қуйидаги техник хусусиятларга эга бўлади:
- С-диапазонли фаза панжарали антенналар;
- В-диапазонли сунъий йўлдошлараро алоқа линиялари;
- 8 кВ гача қувватга эга энергия тизимлари;
- Директ-то-Девисе технологияси орқали тўғридан-тўғри смартфонларга уланиш имконияти.
Келажакда стартап ўз технологияларини кенг полосали интернет ва ҳатто орбитал маълумотлар марказлари (дата-сентерс) даражасигача кенгайтиришни режалаштирмоқда. Битта Falcon 9 ракетаси ёрдамида компаниянинг 20 дан ортиқ аппаратларини коинотга учириш мумкин бўлади, бу эса лойиҳанинг иқтисодий жиҳатдан самарадорлигини таъминлайди.
…