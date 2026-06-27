Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминлади

·0·Техно
Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминлади

Авиация оламида рақамли технологиялар интеграцияси янги босқичга чиқмоқда. АҚШнинг йирик авиаташувчиларидан бири Аласка Аирлинес ўзининг барча 91 та минтақавий самолётларида Starlink сунъий йўлдош интернетини ўрнатиш жараёнини тўлиқ якунлади. Бу қадам йўловчиларга парвоз давомида ерда бўлгани каби юқори тезликдаги тармоқдан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Аласка Аирлинес ва унинг шўъба корхонаси Ҳаваииан ҳозирда жами 150 га яқин ҳаво кемасини Starlink тизими билан жиҳозлаган. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ушбу хизмат Атмос Ревардс содиқлик дастури аъзолари учун мутлақо бепул тақдим этилмоқда. Бу эса авиакомпаниянинг мижозлар базасини кенгайтириш ва хизмат кўрсатиш сифатини ошириш стратегиясининг бир қисмидир.

Starlink технологияси анъанавий авиация интернетидан ўзининг минимал кечикиш вақти (латенкй) ва юқори ўтказувчанлик қобилияти билан ажралиб туради. Самолёт бортида маълумот юклаб олиш тезлиги сониясига 500 Мбит/с гача, маълумот узатиш эса 70 Мбит/с гача етиши мумкин. Бундай кўрсаткичлар йўловчиларга ҳатто булутлар устида ҳам видеоалоқа орқали мулоқот қилиш, онлайн ўйинлар ўйнаш ва юқори сифатли видеоларни кўриш имконини беради.

Глобал авиацияда Starlink инқилоби

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси томонидан тақдим этилаётган ушбу технология тез суръатлар билан оммалашмоқда. Фақатгина Аласка Аирлинес эмас, балки Соутвест Аирлинес ҳам ўзининг илк самолётларини Starlink билан жиҳозлаб, парвозларни бошлади. Шунингдек, United Airlines узоқ масофали рейсларда, Испаниянинг Ибериа авиакомпанияси эса тижорий йўналишларда ушбу тизимни жорий этишга киришган.

Ҳозирги вақтда Starlink интернети дунё бўйлаб 41 та авиакомпания билан ҳамкорлик қилмоқда. Дастурга киритилган самолётларнинг умумий сони 7000 тадан ошиб кетган. Бу кўрсаткич сунъий йўлдош интернети яқин келажакда авиация саноатининг ажралмас қисмига айланишидан далолат беради.

Ўзбекистонлик сайёҳлар ва халқаро рейслардан фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли. Глобал авиакомпанияларнинг бундай технологияларни жорий этиши рақобатни кучайтиради ва вақт ўтиши билан Марказий Осиё йўналишларида парвоз қилувчи операторлар ҳам шундай юқори стандартларга ўтишига туртки бўлади.

Аласка Air Груп раҳбарияти ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Компания 2027-йилга қадар ўзининг барча 400 дан ортиқ самолётларини Starlink тизими билан тўлиқ жиҳозлашни режалаштирмоқда. Тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у самолёт ҳавога кўтарилишидан олдин ва қўнгандан кейин ҳам узлуксиз ишлашда давом этади.

StarlinkАласка АирлинесSpaceXАвиацияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаStarlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаБугун, 01:28Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиAvito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиБугун, 00:53Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиNovaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиБугун, 00:30SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларSpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларБугун, 00:22NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди