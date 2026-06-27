Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминлади
Авиация оламида рақамли технологиялар интеграцияси янги босқичга чиқмоқда. АҚШнинг йирик авиаташувчиларидан бири Аласка Аирлинес ўзининг барча 91 та минтақавий самолётларида Starlink сунъий йўлдош интернетини ўрнатиш жараёнини тўлиқ якунлади. Бу қадам йўловчиларга парвоз давомида ерда бўлгани каби юқори тезликдаги тармоқдан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Аласка Аирлинес ва унинг шўъба корхонаси Ҳаваииан ҳозирда жами 150 га яқин ҳаво кемасини Starlink тизими билан жиҳозлаган. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ушбу хизмат Атмос Ревардс содиқлик дастури аъзолари учун мутлақо бепул тақдим этилмоқда. Бу эса авиакомпаниянинг мижозлар базасини кенгайтириш ва хизмат кўрсатиш сифатини ошириш стратегиясининг бир қисмидир.
Starlink технологияси анъанавий авиация интернетидан ўзининг минимал кечикиш вақти (латенкй) ва юқори ўтказувчанлик қобилияти билан ажралиб туради. Самолёт бортида маълумот юклаб олиш тезлиги сониясига 500 Мбит/с гача, маълумот узатиш эса 70 Мбит/с гача етиши мумкин. Бундай кўрсаткичлар йўловчиларга ҳатто булутлар устида ҳам видеоалоқа орқали мулоқот қилиш, онлайн ўйинлар ўйнаш ва юқори сифатли видеоларни кўриш имконини беради.
Глобал авиацияда Starlink инқилобиИлон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси томонидан тақдим этилаётган ушбу технология тез суръатлар билан оммалашмоқда. Фақатгина Аласка Аирлинес эмас, балки Соутвест Аирлинес ҳам ўзининг илк самолётларини Starlink билан жиҳозлаб, парвозларни бошлади. Шунингдек, United Airlines узоқ масофали рейсларда, Испаниянинг Ибериа авиакомпанияси эса тижорий йўналишларда ушбу тизимни жорий этишга киришган.
Ҳозирги вақтда Starlink интернети дунё бўйлаб 41 та авиакомпания билан ҳамкорлик қилмоқда. Дастурга киритилган самолётларнинг умумий сони 7000 тадан ошиб кетган. Бу кўрсаткич сунъий йўлдош интернети яқин келажакда авиация саноатининг ажралмас қисмига айланишидан далолат беради.
Ўзбекистонлик сайёҳлар ва халқаро рейслардан фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли. Глобал авиакомпанияларнинг бундай технологияларни жорий этиши рақобатни кучайтиради ва вақт ўтиши билан Марказий Осиё йўналишларида парвоз қилувчи операторлар ҳам шундай юқори стандартларга ўтишига туртки бўлади.
Аласка Air Груп раҳбарияти ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Компания 2027-йилга қадар ўзининг барча 400 дан ортиқ самолётларини Starlink тизими билан тўлиқ жиҳозлашни режалаштирмоқда. Тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у самолёт ҳавога кўтарилишидан олдин ва қўнгандан кейин ҳам узлуксиз ишлашда давом этади.
…