АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олди

·0·Техно
АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олди

Сунъий интеллект оламида навбатдаги технологик сакраш юз берди, бироқ бу сафар янги ишланманинг оммага тақдим этилиши кутилмаган тўсиққа дуч келди. OpenAI компанияси ўзининг энг сўнгги ва қудратли GPT-5.6 моделини тайёрлаган бўлса-да, АҚШ ҳукуматининг талаби билан унинг кенг кўламли дебюти вақтинча кечиктирилди. Бу қарор стратегик аҳамиятга эга бўлиб, сунъий интеллект тизимларининг миллий хавфсизликка таъсирини баҳолаш зарурати билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Информатион нашрининг OpenAI бош директори Sam Altman иштирокида ўтган ёпиқ йиғилиш маълумотларига таяниб хабар беришича, ҳозирда GPT-5.6 модели фақат чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун очиқ. Ушбу фойдаланувчилар шахсан саралаб олинмоқда ва бутун жараён Оқ уйнинг Илмий-техник сиёсат бошқармаси ҳамда Киберхавфсизлик бўйича миллий директор бошқармаси томонидан мувофиқлаштирилмоқда. Бу каби ёндашув технология гигантлари ва давлат ўртасидаги муносабатларда янги давр бошланганидан далолат беради.

Sam Altman ходимларга йўллаган мурожаатида GPT-5.6 моделининг тўлиқ ишга туширилиши яқин ҳафталар ичида амалга ошишига умид билдирди. Шунга қарамай, у OpenAI бундай назорат тартибини доимий амалиётга айлантириш ниятида эмаслигини таъкидлади. Компания келажакда давлат органлари ва соҳа вакиллари билан биргаликда янги моделларни чиқаришнинг янада шаффоф ва тушунарли механизмини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда.

Давлат назорати ва янги қоидалар

Вазиятнинг жиддийлиги шундаки, АҚШ Савдо вазири Говард Латник шахсан Sam Altmanни GPT-5.6 моделини давлат тузилмалари билан келишмасдан туриб оммага эълон қилмаслик ҳақида огоҳлантирган. Бундай қатъий чоралар АҚШ маъмуриятининг сунъий интеллект соҳасидаги янги сиёсати билан боғлиқ. Мазкур сиёсат технологик устунликни сақлаб қолиш ва юзага келиши мумкин бўлган киберхавфларнинг олдини олишга қаратилган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ президент Доналд Трамп томонидан имзоланган фармонга кўра, америкалик сунъий интеллект дастурчилари ўзларининг энг янги моделларини оммавий ишга туширишдан камида 30 кун олдин ҳукуматга тақдим этишлари шарт. Бу қоида OpenAI, Google ва Microsoft каби етакчи компанияларнинг иш услубига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Ҳукумат ушбу вақт ичида моделнинг хавфсизлик параметрларини текшириш имкониятига эга бўлади.

Экспертларнинг фикрича, бундай назорат чоралари икки ёқлама натижага олиб келиши мумкин. Бир томондан, бу хавфсизликни таъминласа, иккинчи томондан, инновациялар тезлигини пасайтириши ва фойдаланувчиларнинг энг замонавий воситалардан фойдаланиш имкониятини чеклаши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки глобал миқёсдаги чекловлар ChatGPT хизматларининг янги функциялари бизнинг минтақамизга етиб келишини ҳам кечиктириши тайин.

Ҳозирги вақтда OpenAI расман GPT-5.6 ишга туширилгани ҳақида баёнот бермади ва унинг оммавий релиз санасини очиқламади. Соҳа таҳлилчилари ушбу модел аввалгиларидан нафақат ҳисоблаш қуввати, балки мантиқий фикрлаш ва мураккаб масалаларни ечиш қобилияти билан тубдан фарқ қилишини тахмин қилмоқдалар. Воқеалар ривожи АҚШ ҳукуматининг якуний хулосасига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

OpenAIGPT-5.6Сунъий IntelлектSam AltmanАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиСунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиБугун, 02:24Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиАласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиБугун, 01:52Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаStarlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаБугун, 01:28Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиAvito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиБугун, 00:53Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиNovaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиБугун, 00:30SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларSpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди