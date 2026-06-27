АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олди
Сунъий интеллект оламида навбатдаги технологик сакраш юз берди, бироқ бу сафар янги ишланманинг оммага тақдим этилиши кутилмаган тўсиққа дуч келди. OpenAI компанияси ўзининг энг сўнгги ва қудратли GPT-5.6 моделини тайёрлаган бўлса-да, АҚШ ҳукуматининг талаби билан унинг кенг кўламли дебюти вақтинча кечиктирилди. Бу қарор стратегик аҳамиятга эга бўлиб, сунъий интеллект тизимларининг миллий хавфсизликка таъсирини баҳолаш зарурати билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Те Информатион нашрининг OpenAI бош директори Sam Altman иштирокида ўтган ёпиқ йиғилиш маълумотларига таяниб хабар беришича, ҳозирда GPT-5.6 модели фақат чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун очиқ. Ушбу фойдаланувчилар шахсан саралаб олинмоқда ва бутун жараён Оқ уйнинг Илмий-техник сиёсат бошқармаси ҳамда Киберхавфсизлик бўйича миллий директор бошқармаси томонидан мувофиқлаштирилмоқда. Бу каби ёндашув технология гигантлари ва давлат ўртасидаги муносабатларда янги давр бошланганидан далолат беради.
Sam Altman ходимларга йўллаган мурожаатида GPT-5.6 моделининг тўлиқ ишга туширилиши яқин ҳафталар ичида амалга ошишига умид билдирди. Шунга қарамай, у OpenAI бундай назорат тартибини доимий амалиётга айлантириш ниятида эмаслигини таъкидлади. Компания келажакда давлат органлари ва соҳа вакиллари билан биргаликда янги моделларни чиқаришнинг янада шаффоф ва тушунарли механизмини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда.
Давлат назорати ва янги қоидаларВазиятнинг жиддийлиги шундаки, АҚШ Савдо вазири Говард Латник шахсан Sam Altmanни GPT-5.6 моделини давлат тузилмалари билан келишмасдан туриб оммага эълон қилмаслик ҳақида огоҳлантирган. Бундай қатъий чоралар АҚШ маъмуриятининг сунъий интеллект соҳасидаги янги сиёсати билан боғлиқ. Мазкур сиёсат технологик устунликни сақлаб қолиш ва юзага келиши мумкин бўлган киберхавфларнинг олдини олишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ президент Доналд Трамп томонидан имзоланган фармонга кўра, америкалик сунъий интеллект дастурчилари ўзларининг энг янги моделларини оммавий ишга туширишдан камида 30 кун олдин ҳукуматга тақдим этишлари шарт. Бу қоида OpenAI, Google ва Microsoft каби етакчи компанияларнинг иш услубига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Ҳукумат ушбу вақт ичида моделнинг хавфсизлик параметрларини текшириш имкониятига эга бўлади.
Экспертларнинг фикрича, бундай назорат чоралари икки ёқлама натижага олиб келиши мумкин. Бир томондан, бу хавфсизликни таъминласа, иккинчи томондан, инновациялар тезлигини пасайтириши ва фойдаланувчиларнинг энг замонавий воситалардан фойдаланиш имкониятини чеклаши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки глобал миқёсдаги чекловлар ChatGPT хизматларининг янги функциялари бизнинг минтақамизга етиб келишини ҳам кечиктириши тайин.
Ҳозирги вақтда OpenAI расман GPT-5.6 ишга туширилгани ҳақида баёнот бермади ва унинг оммавий релиз санасини очиқламади. Соҳа таҳлилчилари ушбу модел аввалгиларидан нафақат ҳисоблаш қуввати, балки мантиқий фикрлаш ва мураккаб масалаларни ечиш қобилияти билан тубдан фарқ қилишини тахмин қилмоқдалар. Воқеалар ривожи АҚШ ҳукуматининг якуний хулосасига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…