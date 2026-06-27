OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этилади

·0·Техно
OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этилади

Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси ўзининг янги ҳити бўлиши кутилаётган Н6 модели ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. 30-июн куни расман тақдим этилиши режалаштирилган ушбу гаджет, ўз нарх тоифасида рекорд даражадаги қувват манбаи ва юқори техник хусусиятлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг 8000 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, фойдаланувчиларга бир неча кунлик автоном иш фаолиятини кафолатлайди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур модел Н сериясидаги бундай катта қувватли батареяга эга бўлган илк смартфон бўлади.

Техник имкониятлар ва совутиш тизими

OnePlus Н6 фақатгина батареяси билан чекланиб қолмайди. Ишлаб чиқарувчи смартфоннинг 120 Hz янгиланиш частотасига эга AMOLED дисплей билан жиҳозланишини тасдиқлади. Бу эса тасвирнинг силлиқлиги ва рангларнинг ёрқинлигини таъминлаб, ўйинлар ва мультимедиа контентлари учун ажойиб имконият яратади. Ҳозирча экраннинг аниқ диагонали очиқланмаган бўлса-да, унинг сифати юқори даражада бўлиши кутилмоқда.

Яна бир диққатга сазовор жиҳат — бу қурилманинг совутиш тизимидир. Смартфон 5300 мм² майдонни эгаллаган буғланиш камераси билан таъминланган. Компания вакилларининг таъкидлашича, бу 210 долларгача бўлган смартфонлар сегментидаги энг йирик совутиш тизими ҳисобланади. Бундай технология қурилманинг қизиб кетмаслигини таъминлаб, унинг узоқ муддатли самарадорлигини оширади.

Камера ва унумдорлик

Фотография ишқибозлари учун OnePlus Н6 50 мегапикселли асосий датчикка эга қўшалоқ камера тизимини таклиф этади. Қурилма сониясига 60 кадр частотали видео ёзиш имкониятига эга. Шунингдек, унда Дуал Виев Видео режими мавжуд бўлиб, у фойдаланувчига бир вақтнинг ўзида ҳам олд, ҳам асосий камерадан фойдаланган ҳолда тасвирга олиш имконини беради. Селфи ишқибозлари учун эса 8 мегапикселли олд камера кўзда тутилган.

Смартфоннинг ички қуввати ва тезкорлиги ҳақида гап кетганда, дастлабки маълумотларга кўра, у MediaTek Dimensity 6300 чипсетига таянади. Бу процессор 5G тармоқларини қўллаб-қувватлаши ва энергия самарадорлиги билан ажралиб туради. Қурилманинг тахминий нархи 200-210 доллар атрофида бўлиши кутилмоқда, бу эса уни Ўзбекистон смартфон бозоридаги ўрта бўғин вакиллари учун жиддий рақобатчига айлантиради.

OnePlusСмартфонТехнологияАккумуляторMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиСуғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиБугун, 03:26АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиБугун, 02:51Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиСунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиБугун, 02:24Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиАласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиБугун, 01:52Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаStarlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаБугун, 01:28Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиAvito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди