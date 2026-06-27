OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этилади
Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси ўзининг янги ҳити бўлиши кутилаётган Н6 модели ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. 30-июн куни расман тақдим этилиши режалаштирилган ушбу гаджет, ўз нарх тоифасида рекорд даражадаги қувват манбаи ва юқори техник хусусиятлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг 8000 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, фойдаланувчиларга бир неча кунлик автоном иш фаолиятини кафолатлайди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур модел Н сериясидаги бундай катта қувватли батареяга эга бўлган илк смартфон бўлади.
Техник имкониятлар ва совутиш тизимиOnePlus Н6 фақатгина батареяси билан чекланиб қолмайди. Ишлаб чиқарувчи смартфоннинг 120 Hz янгиланиш частотасига эга AMOLED дисплей билан жиҳозланишини тасдиқлади. Бу эса тасвирнинг силлиқлиги ва рангларнинг ёрқинлигини таъминлаб, ўйинлар ва мультимедиа контентлари учун ажойиб имконият яратади. Ҳозирча экраннинг аниқ диагонали очиқланмаган бўлса-да, унинг сифати юқори даражада бўлиши кутилмоқда.
Яна бир диққатга сазовор жиҳат — бу қурилманинг совутиш тизимидир. Смартфон 5300 мм² майдонни эгаллаган буғланиш камераси билан таъминланган. Компания вакилларининг таъкидлашича, бу 210 долларгача бўлган смартфонлар сегментидаги энг йирик совутиш тизими ҳисобланади. Бундай технология қурилманинг қизиб кетмаслигини таъминлаб, унинг узоқ муддатли самарадорлигини оширади.
Камера ва унумдорликФотография ишқибозлари учун OnePlus Н6 50 мегапикселли асосий датчикка эга қўшалоқ камера тизимини таклиф этади. Қурилма сониясига 60 кадр частотали видео ёзиш имкониятига эга. Шунингдек, унда Дуал Виев Видео режими мавжуд бўлиб, у фойдаланувчига бир вақтнинг ўзида ҳам олд, ҳам асосий камерадан фойдаланган ҳолда тасвирга олиш имконини беради. Селфи ишқибозлари учун эса 8 мегапикселли олд камера кўзда тутилган.
Смартфоннинг ички қуввати ва тезкорлиги ҳақида гап кетганда, дастлабки маълумотларга кўра, у MediaTek Dimensity 6300 чипсетига таянади. Бу процессор 5G тармоқларини қўллаб-қувватлаши ва энергия самарадорлиги билан ажралиб туради. Қурилманинг тахминий нархи 200-210 доллар атрофида бўлиши кутилмоқда, бу эса уни Ўзбекистон смартфон бозоридаги ўрта бўғин вакиллари учун жиддий рақобатчига айлантиради.
…