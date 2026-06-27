Кун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватлади

·0·Маданият
Кун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватлади

АҚШда бўлиб ўтаётган жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчилари юртдошларимизнинг илиқ қўллаб-қувватловини ҳис қилмоқда. Бу сафар уларни Ўзбекистоннинг ёш ва иқтидорли шахматчилари руҳлантирди.

Ёш шахматчилар футболчиларимиз билан учрашиб, эсдалик учун суратга тушди. Ушбу сурат спортнинг икки турида юрт шарафини муносиб ҳимоя қилаётган истеъдодли ўзбекистонликларни бир кадрда жамлади.

Суратда чапдан ўнгга: ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпиони, CМ Исломбек Синдаров, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳамда Туркиянинг “Истанбул Башакшеҳир” клуби футболчиси Аббос Файзуллаев, халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров, Ўзбекистон терма жамоаси ва Англиянинг “Manchester City” клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов, халқаро гроссмейстер Муҳиддин Мадаминов ҳамда Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, “Сурхон” клуби ўнг қанот ҳимоячиси Беҳруз Каримов тасвирланган.

Ушбу сурат мухлислар орасида илиқ таассурот уйғотиб, ўзбекистонлик ёшларнинг спортдаги бирдамлигини яна бир бор намоён этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаСанъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаБугун, 03:38Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!Кеча, 22:43Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаЖеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаКеча, 20:43Фарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилдиФарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилдиКеча, 20:30Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Кеча, 19:56Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Кеча, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...