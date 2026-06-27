Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бухорода 26 июнь куни ғайриоддий ва қувончли воқеа содир бўлди. Туғруқ оғриғи бошланган 22 ёшли аёл тез ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилаётган вақтда чақалоқ дунёга келди.
Маълум қилинишича, автомобиль йўлдаги тирбандлик сабаб туғруқхонага ўз вақтида етиб бора олмаган. Вазиятни тўғри баҳолаган шифокор ва фельдшер туғруқни тез ёрдам машинасининг ўзида қабул қилишга мажбур бўлган.
Тиббиёт ходимларининг тезкор ва профессионал ҳаракати натижасида чақалоқ соғ-саломат туғилди. Шундан кейин она ва янги туғилган гўдак шифохонага етказилди.
Хабарларга кўра, айни пайтда она ва боланинг аҳволи қониқарли. Уларнинг ҳаётига ҳеч қандай хавф йўқ.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…