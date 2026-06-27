Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди

·0·Жамият
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди

Бухорода 26 июнь куни ғайриоддий ва қувончли воқеа содир бўлди. Туғруқ оғриғи бошланган 22 ёшли аёл тез ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилаётган вақтда чақалоқ дунёга келди.

Маълум қилинишича, автомобиль йўлдаги тирбандлик сабаб туғруқхонага ўз вақтида етиб бора олмаган. Вазиятни тўғри баҳолаган шифокор ва фельдшер туғруқни тез ёрдам машинасининг ўзида қабул қилишга мажбур бўлган.

Тиббиёт ходимларининг тезкор ва профессионал ҳаракати натижасида чақалоқ соғ-саломат туғилди. Шундан кейин она ва янги туғилган гўдак шифохонага етказилди.

Хабарларга кўра, айни пайтда она ва боланинг аҳволи қониқарли. Уларнинг ҳаётига ҳеч қандай хавф йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхонага тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхонага тушиб кетдиКеча, 19:45Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиКеча, 18:42Тўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиТўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиКеча, 18:14Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиКеча, 16:45Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Кеча, 12:34Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Кеча, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди