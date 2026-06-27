Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирди

·19·Техно
Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирди

Россиянинг энг йирик эълонлар платформаларидан бири бўлган Avito фойдаланувчилар учун кийим-кечакларни сотиш жараёнини тубдан ўзгартирувчи янги функцияни тақдим этди. "Разберём гардероб" деб номланган ушбу восита сунъий интеллект ёрдамида фақатгина битта фотосурат орқали тўлиқ маҳсулот карточкасини яратиш имконини беради. Бу янгилик нафақат вақтни тежайди, балки эълон бериш жараёнидаги мураккабликларни ҳам бартараф этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизим компаниянинг ўз ишланмаси бўлган А-Висион мультимодал модели асосида ишлайди. Аввалги алгоритмлардан фарқли ўлароқ, янги сервис фойдаланувчи томонидан киритилган матнга таянмайди, балки тасвирни таҳлил қилиб, буюмнинг тоифаси, бренди, ранги, ўлчами ва ҳолатини мустақил равишда аниқлайди. Бу эса сотувчи учун ўнлаб майдонларни қўлда тўлдириш эҳтиёжини йўққа чиқаради.

Технологик имкониятлар ва самарадорлик

ixbt.com маълумотларига кўра, янги функция синовдан ўтказилганда фойдаланувчилар 100 мингдан ортиқ эълонларни айнан сунъий интеллект ёрдамида жойлаштиришган. Эътиборлиси шундаки, ҳолатларнинг ярмида сотувчилар тизим томонидан тайёрланган тавсиф ва хусусиятларга ҳеч қандай ўзгартириш киритишмаган. Бу технологиянинг нақадар аниқ ишлашидан далолат беради.

Смартфон орқали эълон яратиш жараёни эндиликда 40 фоизга тезлашган. Барча маълумотлар битта экранда тайёр кўринишда тақдим этилади ва фойдаланувчи уни нашр этишдан олдин таҳрирлаш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, тизим платформадаги ўхшаш маҳсулотлар нархини таҳлил қилиб, сотувчига энг мақбул нархни таклиф қилади.

Уй шароитидаги суратлар учун мослашув

Сунъий интеллект моделларини одатда студия шароитида олинган сифатли суратларда ўқитишади, бироқ оддий фойдаланувчилар кўпинча сифатсиз ёритилган ёки ноқулай бурчак остида олинган расмлардан фойдаланишади. Шу сабабли, Avito муҳандислари А-Висион моделини ЛоРА-адаптерлари ёрдамида айнан маиший шароитдаги суратларни тушунишга мослаштиришган.

Ҳозирги босқичда ушбу хизматдан фақат мобил илова орқали фойдаланиш мумкин. У катталар ва болалар кийим-кечаклари бўлимида ишламоқда. Келажакда компания ушбу технологияни бошқа товар тоифаларига, жумладан, пойабзал ва аксессуарларга ҳам жорий этишни режалаштирган.

Ўзбекистон бозорида фаолият юритаётган ОЛХ каби платформалар учун ҳам бундай технологик ечимлар жуда долзарб ҳисобланади. Сунъий интеллектнинг электрон тижоратга интеграцияси нафақат фойдаланувчилар тажрибасини яхшилайди, балки платформадаги контент сифатини ҳам профессионал даражага кўтаради.

AvitoСунъий IntelлектТехнологияА-ВисионЭлектрон Тижорат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаStarlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаБугун, 01:28Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиNovaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиБугун, 00:30SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларSpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларБугун, 00:22NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди