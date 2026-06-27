Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирди
Россиянинг энг йирик эълонлар платформаларидан бири бўлган Avito фойдаланувчилар учун кийим-кечакларни сотиш жараёнини тубдан ўзгартирувчи янги функцияни тақдим этди. "Разберём гардероб" деб номланган ушбу восита сунъий интеллект ёрдамида фақатгина битта фотосурат орқали тўлиқ маҳсулот карточкасини яратиш имконини беради. Бу янгилик нафақат вақтни тежайди, балки эълон бериш жараёнидаги мураккабликларни ҳам бартараф этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизим компаниянинг ўз ишланмаси бўлган А-Висион мультимодал модели асосида ишлайди. Аввалги алгоритмлардан фарқли ўлароқ, янги сервис фойдаланувчи томонидан киритилган матнга таянмайди, балки тасвирни таҳлил қилиб, буюмнинг тоифаси, бренди, ранги, ўлчами ва ҳолатини мустақил равишда аниқлайди. Бу эса сотувчи учун ўнлаб майдонларни қўлда тўлдириш эҳтиёжини йўққа чиқаради.
Технологик имкониятлар ва самарадорликixbt.com маълумотларига кўра, янги функция синовдан ўтказилганда фойдаланувчилар 100 мингдан ортиқ эълонларни айнан сунъий интеллект ёрдамида жойлаштиришган. Эътиборлиси шундаки, ҳолатларнинг ярмида сотувчилар тизим томонидан тайёрланган тавсиф ва хусусиятларга ҳеч қандай ўзгартириш киритишмаган. Бу технологиянинг нақадар аниқ ишлашидан далолат беради.
Смартфон орқали эълон яратиш жараёни эндиликда 40 фоизга тезлашган. Барча маълумотлар битта экранда тайёр кўринишда тақдим этилади ва фойдаланувчи уни нашр этишдан олдин таҳрирлаш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, тизим платформадаги ўхшаш маҳсулотлар нархини таҳлил қилиб, сотувчига энг мақбул нархни таклиф қилади.
Уй шароитидаги суратлар учун мослашувСунъий интеллект моделларини одатда студия шароитида олинган сифатли суратларда ўқитишади, бироқ оддий фойдаланувчилар кўпинча сифатсиз ёритилган ёки ноқулай бурчак остида олинган расмлардан фойдаланишади. Шу сабабли, Avito муҳандислари А-Висион моделини ЛоРА-адаптерлари ёрдамида айнан маиший шароитдаги суратларни тушунишга мослаштиришган.
Ҳозирги босқичда ушбу хизматдан фақат мобил илова орқали фойдаланиш мумкин. У катталар ва болалар кийим-кечаклари бўлимида ишламоқда. Келажакда компания ушбу технологияни бошқа товар тоифаларига, жумладан, пойабзал ва аксессуарларга ҳам жорий этишни режалаштирган.
Ўзбекистон бозорида фаолият юритаётган ОЛХ каби платформалар учун ҳам бундай технологик ечимлар жуда долзарб ҳисобланади. Сунъий интеллектнинг электрон тижоратга интеграцияси нафақат фойдаланувчилар тажрибасини яхшилайди, балки платформадаги контент сифатини ҳам профессионал даражага кўтаради.
…