Қримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқарди

·27·Дунё
Қримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқарди

Украинанинг сўнгги кучли ҳужумларидан кейин аннексия қилинган Қримда 26 июнь куни соат 13:00 дан бошлаб фавқулодда ҳолат режими жорий этилди. Бу ҳақда The Moscow Times нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, бир неча кун давом этган ҳужумлар оқибатида яриморолнинг қатор ҳудудларида электр таъминоти издан чиққан. Бу эса маҳаллий аҳолини ёнилғи танқислиги ва жамоат транспорти ҳаракатидаги чекловлар каби қатор муаммоларга дучор қилган.

Севастопол губернатори Михаил Развожаев Telegram орқали йўллаган видео мурожаатида бутун шаҳар ҳудудида фавқулодда ҳолат режими жорий этилганини маълум қилди.

“Бу режим вазият барқарорлашгунча амал қилади”, — деди Развожаев.

Қрим раҳбари Сергей Аксёнов ҳам ўз мурожаатида бутун минтақада фавқулодда ҳолат эълон қилинганини тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, мазкур қарор мулкка етказилган зарарни қоплаш жараёнини соддалаштириш ва иқтисодий масалаларни тезроқ ҳал этиш имконини беради.

Развожаевнинг сўзларига кўра, ушбу тартиб тадбиркорларга форс-мажор ҳолатларини расман қўллаш ҳуқуқини беради. Шунингдек, электр узилишлари туфайли ишдан чиққан маиший техника учун аҳоли компенсация талаб қилиш имконига эга бўлади. Зарур ҳолларда эса расмийлар фуқароларнинг ҳаракатланишини чеклаш ваколатига ҳам эга бўлади.

Украина томонидан энергия инфратузилмасига қилинган ҳужумлар оқибатида Қримда бир ҳафтадан буён электр таъминоти навбат билан ўчирилмоқда. Шу сабабли аҳолидан электр энергиясини тежаш сўралган. Айни пайтда мутахассислар электр тармоқларини қайта тиклаш ишларини олиб бормоқда.

Развожаевнинг маълум қилишича, электрдаги узилишлар туфайли Севастополнинг айрим ҳудудларида сув босими ҳам пасайган. Электр таъминоти барқарорлашгач, сув тизими ҳам тўлиқ тикланиши кутилмоқда. Шунингдек, 26 июнь куни эрталаб Севастопол қўлтиғида денгиз йўловчи транспорти ҳаракати ҳам вақтинча тўхтатилган.

Бундан ташқари, Қримни Россия билан боғлайдиган Керч кўпригида ҳам жиддий тирбандлик юзага келган. Маълумотларга кўра, икки мингдан ортиқ автомобил навбатда турибди ва ҳайдовчилар тахминан беш соат кутишга мажбур бўлмоқда.

Хабарларга кўра, Украина сўнгги ҳафталарда дронлар орқали ҳудудга ҳужумларни кучайтирган. Зарбалар асосан Қримни шимол томондан таъминлайдиган ҳарбий юк машиналари ва ёнилғи цистерналарига қаратилган бўлиб, бу ҳолат яриморолда бензин танқислигини янада кучайтирган.

КримияУкраинаМикҳаил РазвожаевСергей АксёновСевастополь
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен МиллерКеча, 22:59Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиТуркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиКеча, 22:48Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиҚозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиКеча, 22:34Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Кеча, 22:26Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиҚирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиКеча, 22:10Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда