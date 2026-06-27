Қримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқарди
Украинанинг сўнгги кучли ҳужумларидан кейин аннексия қилинган Қримда 26 июнь куни соат 13:00 дан бошлаб фавқулодда ҳолат режими жорий этилди. Бу ҳақда The Moscow Times нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, бир неча кун давом этган ҳужумлар оқибатида яриморолнинг қатор ҳудудларида электр таъминоти издан чиққан. Бу эса маҳаллий аҳолини ёнилғи танқислиги ва жамоат транспорти ҳаракатидаги чекловлар каби қатор муаммоларга дучор қилган.
Севастопол губернатори Михаил Развожаев Telegram орқали йўллаган видео мурожаатида бутун шаҳар ҳудудида фавқулодда ҳолат режими жорий этилганини маълум қилди.
“Бу режим вазият барқарорлашгунча амал қилади”, — деди Развожаев.
Қрим раҳбари Сергей Аксёнов ҳам ўз мурожаатида бутун минтақада фавқулодда ҳолат эълон қилинганини тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, мазкур қарор мулкка етказилган зарарни қоплаш жараёнини соддалаштириш ва иқтисодий масалаларни тезроқ ҳал этиш имконини беради.
Развожаевнинг сўзларига кўра, ушбу тартиб тадбиркорларга форс-мажор ҳолатларини расман қўллаш ҳуқуқини беради. Шунингдек, электр узилишлари туфайли ишдан чиққан маиший техника учун аҳоли компенсация талаб қилиш имконига эга бўлади. Зарур ҳолларда эса расмийлар фуқароларнинг ҳаракатланишини чеклаш ваколатига ҳам эга бўлади.
Украина томонидан энергия инфратузилмасига қилинган ҳужумлар оқибатида Қримда бир ҳафтадан буён электр таъминоти навбат билан ўчирилмоқда. Шу сабабли аҳолидан электр энергиясини тежаш сўралган. Айни пайтда мутахассислар электр тармоқларини қайта тиклаш ишларини олиб бормоқда.
Развожаевнинг маълум қилишича, электрдаги узилишлар туфайли Севастополнинг айрим ҳудудларида сув босими ҳам пасайган. Электр таъминоти барқарорлашгач, сув тизими ҳам тўлиқ тикланиши кутилмоқда. Шунингдек, 26 июнь куни эрталаб Севастопол қўлтиғида денгиз йўловчи транспорти ҳаракати ҳам вақтинча тўхтатилган.
Бундан ташқари, Қримни Россия билан боғлайдиган Керч кўпригида ҳам жиддий тирбандлик юзага келган. Маълумотларга кўра, икки мингдан ортиқ автомобил навбатда турибди ва ҳайдовчилар тахминан беш соат кутишга мажбур бўлмоқда.
Хабарларга кўра, Украина сўнгги ҳафталарда дронлар орқали ҳудудга ҳужумларни кучайтирган. Зарбалар асосан Қримни шимол томондан таъминлайдиган ҳарбий юк машиналари ва ёнилғи цистерналарига қаратилган бўлиб, бу ҳолат яриморолда бензин танқислигини янада кучайтирган.
…