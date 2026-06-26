Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушади
2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда.
Тошкент вақти билан соат 00:00 да «I» гуруҳининг сўнгги тур баҳслари бошланади. Плей-офф йўлланмаси масаласи аллақачон ҳал бўлгани сабаб Сенегал ва Ироқ миллий жамоалари гуруҳда учинчи ўринни эгаллаш учун ўзаро куч синашмоқда.
Ҳар икки жамоа дастлабки икки турда очко тўплай олмаган. Шу боис бу баҳс Сенегал ҳамда Ироқ учун жаҳон чемпионатидаги иштирокни муносиб натижа билан якунлаш имконини беради.
Сенегал таркибида Садио Мане, Исмоил Сарр ва Ламин Камара каби тажрибали футболчилар асосий таркибдан жой олди. Ироқ эса Зидан Иқбол, Али Ал Ҳаммади ва Иброҳим Байиш каби футболчилари орқали рақиб дарвозасига хавф солишга ҳаракат қилади.
ЖЧ-2026. «I» гуруҳи, 3-тур
Сенегал — Ироқ
Сенегал: Диав, Диатта, Сек, Ниакате, Якобс, П. Гуйе, Диарра, Мбайе, Камара, Мане, Сарр.
Ироқ: Басил, Путрос, Ҳошим, Сулака, Доски, Ал Аммари, Жассим, Байиш, Иқбол, Қосим, Ал Ҳаммади.
Учрашув ғолиби «I» гуруҳини учинчи ўринда якунлайди. Мағлуб жамоа эса жаҳон чемпионатини очкосиз ҳолда тарк этиши мумкин.
…