Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқди

·21·Техно
Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқди

Сунъий интеллект (AI) ривожланиши билан кўплаб касблар йўқолиб кетиши ҳақидаги баҳслар авжига чиққан бир пайтда, янги тадқиқот кутилмаган натижаларни ўртага чиқарди. Кўпинча биринчилардан бўлиб ўрнини AI эгаллаши тахмин қилинган дастурчилар, аслида технология саноатидаги энг барқарор ва талаб юқори бўлган мутахассислар гуруҳи бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда SignalФире венчур компанияси ўтказган кенг кўламли таҳлил маълумотларида сўз боради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Саноатдаги оммавий ишдан бўшатишлар фонида Чалленгер, Грай & Чристмас кадрлар агентлиги 2024-йилнинг май ойида қисқартиришлар сўнгги йиллардаги энг юқори нуқтага чиққанини қайд этган эди. Ушбу жараёнда сунъий интеллект илк бор иш ўринлари камайишининг асосий сабабларидан бири сифатида кўрсатилди. Бироқ SignalФире таҳлилчилари фақат ишдан бўшатишларга эмас, балки миллионлаб ходимлар ва 80 миллиондан ортиқ компанияларнинг ишга қабул қилиш динамикасига эътибор қаратди.

Катта технологик компанияларда кадрлар таркиби ўзгармоқда

Тадқиқот натижаларига кўра, Алпҳабет, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, NVIDIA, Tesla ва Uber каби гигант компанияларда умумий ишга қабул қилиш ҳажми 2019-йилга нисбатан 25 фоизга камайган бўлса-да, муҳандислар учун вакансиялар бор-йўғи 11 фоизга қисқарган. Бу эса дастурчиларга бўлган эҳтиёж бошқа соҳаларга қараганда анча секинроқ камаяётганидан далолат беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, 2025-йилга келиб йирик корпорацияларда янги ишга олинган ходимларнинг 55 фоизини айнан дастурчилар ташкил этган. Таққослаш учун, 2019-йилда бу кўрсаткич 46 фоиз эди. Стартаплар сегментида эса вазият янада ижобий: янги ташкил этилган технологик компаниялар 2019-йилга нисбатан 7 фоиз кўпроқ муҳандисни ишга қабул қилган.

SignalФире тадқиқот бўлими раҳбари Ашер Бентокнинг таъкидлашича, агар сунъий интеллект ҳақиқатда дастурчилар ўрнини эгаллаётган бўлганида, айнан ушбу касб эгаларига бўлган талаб кескин тушиб кетиши керак эди. Амалда эса дастурлаш коди яратувчи AI воситалари мутахассисларни сиқиб чиқармаяпти, балки уларнинг иш унумдорлигини оширмоқда.

NVIDIA ва Anthropic раҳбарларининг қарашлари

Соҳа етакчилари орасида ҳам бу борада турлича фикрлар мавжуд. Масалан, Anthropic бош директори Dario Amodei яқин 5 йил ичида AI офис ишларининг ярмини йўқ қилиши мумкинлигидан огоҳлантирган бўлса, компаниянинг бош иқтисодчиси Питер Маккрори ҳозирча дастурчилар орасида ишсизлик ортаётганини кузатмаётганини билдирди.

NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг эса янада қатъий позицияда. Унинг фикрича, сунъий интеллект агентларининг жорий этилиши муҳандислар сонини камайтирмайди, аксинча уларни янада қадрлироқ қилади. Ҳуангнинг сўзларига кўра, NVIDIA ичида AI воситалари жорий этилгач, дастурчилар янада интенсив ишлай бошлаган, чунки код ёзишнинг автоматлашиши уларга янги ғоялар ва маҳсулотлар яратишга кўпроқ вақт ажратиш имконини бермоқда.

Экспертлар ушбу ҳолатни иқтисодиётдаги "Жевонс парадокси" билан изоҳлашмоқда. Унга кўра, ресурсдан фойдаланиш самарадорлигининг ошиши унга бўлган талабнинг камайишига эмас, балки аксинча, ортишига олиб келади. Дастурлашда ҳам AI код ёзишни арзонлаштиргани сари, компаниялар ҳал қилиши керак бўлган вазифалар кўлами кенгайиб бормоқда, бу эса малакали муҳандисларга бўлган эҳтиёжни сақлаб қолмоқда.

Сунъий IntelлектДастурлашIT-БозориNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиБугун, 02:51Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиАласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиБугун, 01:52Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаStarlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаБугун, 01:28Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиAvito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиБугун, 00:53Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиNovaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиБугун, 00:30SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларSpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди