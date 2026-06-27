Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»
Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Одил Ҳамробеков 2026 йилги жаҳон чемпионати 3-туридан ўрин олган Конго Демократик Республикасига қарши муҳим учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.
30 ёшли футболчи ЎФА матбуот хизматига берган интервьюсида мундиалда дунёнинг энг кучли футболчиларига қарши майдонга тушиш жамоа учун катта тажриба бўлаётганини таъкидлади.
«Дунёнинг энг яхши футболчиларига қарши ўйнаш насиб қилди. Кўп тажриба олдик, деб ўйлайман. Жаҳон чемпионати даражасини биринчи марта ҳис қиляпмиз ва бу жуда илиқ таассуротлар қолдирмоқда», — деди Ҳамробеков.
Шу билан бирга, яримҳимоячи дастлабки учрашувлардаги натижалар футболчиларнинг ўзини ҳам, мухлисларни ҳам қониқтирмаганини тан олди. Унинг фикрича, ушбу жаҳон чемпионати жамоанинг келгусидаги халқаро мусобақалардаги иштироки учун катта мактаб вазифасини ўтайди.
«Фақат натижалар ўзимизни ҳам, мухлисларни ҳам қониқтирмаяпти. Аммо бу мундиал келажакда Осиё чемпионати ва бошқа халқаро турнирларда иштирок этишимиз учун катта мактаб бўляпти. Айниқса, биз билан келган ёш футболчилар учун бу жуда фойдали», — дея қўшимча қилди у.
Ҳамробеков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқиш имконияти жуда кичик бўлса ҳам, жамоа ундан охиригача фойдаланишга ҳаракат қилишини билдирди.
«Бизнинг ўйинимизгача кўп нарса ойдинлашади. Жамоа билан ҳатто кичик имкониятдан ҳам максимал фойдаланишга ҳаракат қиламиз. Агар кейинги босқичга чиқа олсак, бу халқимиз учун катта хурсандчилик бўлади. Гуруҳдан чиқиб, яхши хотиралар қолдиришни истаймиз», — деди футболчи.
Миллий жамоа яримҳимоячисининг таъкидлашича, Конго ДРга қарши баҳсда ҳар икки томон ҳам фақат ғалаба учун майдонга тушади.
«Руҳан ва жисмонан яхшироқ тайёр бўлган жамоа ўз мақсадига эришади, деб ўйлайман. Биз боримизни берамиз. Бу учрашувга фаолиятимиздаги сўнгги ўйиндек ёндашишимиз керак. Умид қиламанки, натижа биз хоҳлагандек бўлади», — дея таъкидлади Ҳамробеков.
У, шунингдек, жаҳон чемпионати орқали Ўзбекистонни бутун дунё янада яхшироқ таниётганидан фахрланаётганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Конго ДР ўртасидаги учрашув 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Ҳозирда Африка вакили ҳисобида 1 очко бор, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси эса ҳали очко тўплай олмаган.
…