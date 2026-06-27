Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»

·25·Спорт
Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»

Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Одил Ҳамробеков 2026 йилги жаҳон чемпионати 3-туридан ўрин олган Конго Демократик Республикасига қарши муҳим учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.

30 ёшли футболчи ЎФА матбуот хизматига берган интервьюсида мундиалда дунёнинг энг кучли футболчиларига қарши майдонга тушиш жамоа учун катта тажриба бўлаётганини таъкидлади.

«Дунёнинг энг яхши футболчиларига қарши ўйнаш насиб қилди. Кўп тажриба олдик, деб ўйлайман. Жаҳон чемпионати даражасини биринчи марта ҳис қиляпмиз ва бу жуда илиқ таассуротлар қолдирмоқда», — деди Ҳамробеков.

Шу билан бирга, яримҳимоячи дастлабки учрашувлардаги натижалар футболчиларнинг ўзини ҳам, мухлисларни ҳам қониқтирмаганини тан олди. Унинг фикрича, ушбу жаҳон чемпионати жамоанинг келгусидаги халқаро мусобақалардаги иштироки учун катта мактаб вазифасини ўтайди.

«Фақат натижалар ўзимизни ҳам, мухлисларни ҳам қониқтирмаяпти. Аммо бу мундиал келажакда Осиё чемпионати ва бошқа халқаро турнирларда иштирок этишимиз учун катта мактаб бўляпти. Айниқса, биз билан келган ёш футболчилар учун бу жуда фойдали», — дея қўшимча қилди у.

Ҳамробеков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқиш имконияти жуда кичик бўлса ҳам, жамоа ундан охиригача фойдаланишга ҳаракат қилишини билдирди.

«Бизнинг ўйинимизгача кўп нарса ойдинлашади. Жамоа билан ҳатто кичик имкониятдан ҳам максимал фойдаланишга ҳаракат қиламиз. Агар кейинги босқичга чиқа олсак, бу халқимиз учун катта хурсандчилик бўлади. Гуруҳдан чиқиб, яхши хотиралар қолдиришни истаймиз», — деди футболчи.

Миллий жамоа яримҳимоячисининг таъкидлашича, Конго ДРга қарши баҳсда ҳар икки томон ҳам фақат ғалаба учун майдонга тушади.

«Руҳан ва жисмонан яхшироқ тайёр бўлган жамоа ўз мақсадига эришади, деб ўйлайман. Биз боримизни берамиз. Бу учрашувга фаолиятимиздаги сўнгги ўйиндек ёндашишимиз керак. Умид қиламанки, натижа биз хоҳлагандек бўлади», — дея таъкидлади Ҳамробеков.

У, шунингдек, жаҳон чемпионати орқали Ўзбекистонни бутун дунё янада яхшироқ таниётганидан фахрланаётганини айтди.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Конго ДР ўртасидаги учрашув 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Ҳозирда Африка вакили ҳисобида 1 очко бор, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси эса ҳали очко тўплай олмаган.

Одил ХамробековЎзбеккистонКонгоАзия куби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиСенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиКеча, 23:18Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Кеча, 23:12Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувҚатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувКеча, 22:07Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиЖоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиКеча, 22:04Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Кеча, 21:41Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кеча, 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди